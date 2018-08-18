Видос про ЖК Медовый:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видос про ЖК Медовый:
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09
На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:13
[quote="4817178:shapo"][quote="4817133:investorkiev"]
Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))[/quote]
На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"[/quote]
Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».
От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:26
Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не мешайте людям работать))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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