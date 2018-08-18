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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2534253525362537

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Видос про ЖК Медовый:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09

  investorkiev написав:Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))


На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:13

[quote="4817178:shapo"][quote="4817133:investorkiev"]
Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))[/quote]

На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"[/quote]
Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».

От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:26

  investorkiev написав:Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».

От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.


Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
не мешайте людям работать))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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