Додано: Суб 14 гру, 2019 13:47

kingkongovets написав: Vlad442 написав: Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.



Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.

глупость, написанная с запредельным пафосом

а я вот знаю таких людей достаточно

нефиг оглядываться на большинство, если хочешь добиться успеха

А якщо купується на % з пасивного доходу?

ККЦ я не зрозумів, до чого тут ліпиться "уcпєх"?

