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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2535253625372538>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Видос про ЖК Медовый:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09

  investorkiev написав:Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))


На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:13

[quote="4817178:shapo"][quote="4817133:investorkiev"]
Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))[/quote]

На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"[/quote]
Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».

От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:26

  investorkiev написав:Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».

От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.


Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
не мешайте людям работать))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:03

ДумайТЕ! ©®™

.... інша справа Долярчик))) .... як щось купує, то не "пустишку"! :mrgreen: :lol:
Зображення
.... на моменті, вже вивів 254грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:28

  shapo написав:
  investorkiev написав:Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».

От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.


Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.


Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?

На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?

Каждый для себя решает. Если для конкретного человека 100$ - это такие существенные деньги, что человек задумывается, то явно не стоит - такая тусня ничего ему не даст: ему просто не на чем принимать решения, что-бы отбить эти 100$.

А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.

Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:33

Судячи с того , що поки стою в тянучці зранку раз п'ять чую рекламу тої фігні по радіо , то черговий лохотрон.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:43

  Bolt написав:Судячи с того , що поки стою в тянучці зранку раз п'ять чую рекламу тої фігні по радіо , то черговий лохотрон.

... так, по радіо її крутять :mrgreen:
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня) :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:47

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Никто, из тех, кого знаю, не покупает недивгу на доходы с недвиги. Для большинства недвига это средство накопления, консервативного сбережения.


глупость, написанная с запредельным пафосом :mrgreen:
а я вот знаю таких людей достаточно
нефиг оглядываться на большинство, если хочешь добиться успеха
мистер витающий в собственных облаках теоретик

А якщо купується на % з пасивного доходу?
ККЦ я не зрозумів, до чого тут ліпиться "уcпєх"?
Чи ти маєш на увазі, що с вона ковтнув з графінчика, і вже успєшний, бєз оглядкі на большіньство?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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