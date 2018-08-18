Видос про ЖК Медовый:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видос про ЖК Медовый:
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09
На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:13
[quote="4817178:shapo"][quote="4817133:investorkiev"]
Прогноз на 2020 год экономический конечно, мы же «на финансовом форуме» )))[/quote]
На финансовом форуме такие наивные собрались что бесплатно хотят получить прогноз.
А ведь есть гебистская пословица "если знают двое знают все"[/quote]
Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».
От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.
Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:26
Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не мешайте людям работать))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:03
ДумайТЕ! ©®™
.... інша справа Долярчик))) .... як щось купує, то не "пустишку"!
.... на моменті, вже вивів 254грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:28
Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?
На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?
Каждый для себя решает. Если для конкретного человека 100$ - это такие существенные деньги, что человек задумывается, то явно не стоит - такая тусня ничего ему не даст: ему просто не на чем принимать решения, что-бы отбить эти 100$.
А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.
Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:33
Судячи с того , що поки стою в тянучці зранку раз п'ять чую рекламу тої фігні по радіо , то черговий лохотрон.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:43
... так, по радіо її крутять
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:47
А якщо купується на % з пасивного доходу?
ККЦ я не зрозумів, до чого тут ліпиться "уcпєх"?
Чи ти маєш на увазі, що с вона ковтнув з графінчика, і вже успєшний, бєз оглядкі на большіньство?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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