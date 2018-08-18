Додано: Суб 14 гру, 2019 13:28

shapo написав: investorkiev написав: Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».



От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.

Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше. Ежу понятно, но персонаж зззззз считает что отдать 100$ за возможность пообщаться с экспертами - это слишком много, «для лохов».От себя могу сказать: если так считаешь, то скорее всего лично тебе не нужно ходить на такие мероприятия.Когда 100$ это большие деньги, то лучше на них сходить в Сильпо, пользы будет больше.



Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.

Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?

На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?

Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах. Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.

Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?Каждый для себя решает. Если для конкретного человека 100$ - это такие существенные деньги, что человек задумывается, то явно не стоит - такая тусня ничего ему не даст: ему просто не на чем принимать решения, что-бы отбить эти 100$.А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?