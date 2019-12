Додано: Суб 14 гру, 2019 13:58

0ptima написав: НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%

Пишу что будет в сл году, думайте:

- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл

- ставка снижается до 6-8%

- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)

