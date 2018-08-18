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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2535253625372538

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50

investorkiev

Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50

  Долярчик написав:[
... так, по радіо її крутять :mrgreen:
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня) :shock:

Ты серьёзно форумом ошибся. Твои на кидстаффе тусуют.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:57

  zzzzzz написав:investorkiev

Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.


как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:58

  0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%

Прівєт ріспєкт :twisted:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev

Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.


как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?


Юмор уровня маникюрши и официантки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
А напротив Оранж сити парк.

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