|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50
investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36458
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8102 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50
Долярчик написав:
[
... так, по радіо її крутять
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня)
Ты серьёзно форумом ошибся. Твои на кидстаффе тусуют.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6204
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 924 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:57
zzzzzz написав:investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:58
0ptima написав:
НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%
Прівєт ріспєкт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16869
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 1019 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:05
investorkiev написав: zzzzzz написав:investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?
Юмор уровня маникюрши и официантки.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36458
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8102 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20592
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:09
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
А напротив Оранж сити парк.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20592
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17334
|2750588
|
|
|461
|189178
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9621
|
|