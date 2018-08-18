Додано: Суб 14 гру, 2019 15:21

shapo написав: Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.

Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?

На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?

Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах. Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.

investorkiev написав: Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов? Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?

investorkiev написав: На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина? На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?

investorkiev написав: А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$. А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.

investorkiev написав: Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать? Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?

Так они и не учат удачливым прогнозам на каком-либо рынке - валютном, фондовом и пр.У них другая задача - дать представление студентам о современном состоянии той или иной области.Я,конечно, преподавал очень давно и совсем не в Гарварде, но советские вузы тогда еще не опустились тогда до такого плинтуса как сейчас, поэтому представляю немного этот процесс.Она что, своими действиями уже запустила экономику Украины или просто перешла как переходящее красное знамя от порошенковских кадров в новую команду?В чем ее прошлые и нынешние заслуги кроме какого-то личного интереса о котором пишут журналюги?Вы сами в это верите?????Клинтон,Обама и Греф просто примитивные взяточники и лжецы, каждый в своей стране.Баффет хоть и закончил Колумбийский университет, но набивать шашки на акциях начал с 11 лет и учил его практик Бенджамин Грэм, Гейтс ,не получивший высшего образования, больше юрист чем компьютерщик вовремя застолбивший свою нишу.Кстати, высшее образование,( часто брошенный Гарвард) не получил ни партнер Гейтса Пол Аллен,ни Стив Джобс, ни Марк Цукерберг,ни Майкл Делл и т.д.В отличие от Обамы у Баффета и Гейтса хоть родители и дед приличные, так что стартовые условия неплохие.PS Когда-то безуспешно пытался найти на чем заработал "гуру инвестирования" Роберт Кийосаки с его книжками "Богатый папа, бедный папа" и такими же лекциями