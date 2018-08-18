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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50
investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:50
Долярчик написав:
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... так, по радіо її крутять
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня)
Ты серьёзно форумом ошибся. Твои на кидстаффе тусуют.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:57
zzzzzz написав:investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?
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investorkiev
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:58
0ptima написав:
НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%
Прівєт ріспєкт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:05
investorkiev написав: zzzzzz написав:investorkiev
Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.
как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?
Юмор уровня маникюрши и официантки.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:09
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
А напротив Оранж сити парк.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:16
0ptima написав:
НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:21
shapo написав:
Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.
investorkiev написав:
Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?
Так они и не учат удачливым прогнозам на каком-либо рынке - валютном, фондовом и пр.
У них другая задача - дать представление студентам о современном состоянии той или иной области.
Я,конечно, преподавал очень давно и совсем не в Гарварде, но советские вузы тогда еще не опустились тогда до такого плинтуса как сейчас, поэтому представляю немного этот процесс.
investorkiev написав:
На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?
Она что, своими действиями уже запустила экономику Украины или просто перешла как переходящее красное знамя от порошенковских кадров в новую команду?
В чем ее прошлые и нынешние заслуги кроме какого-то личного интереса о котором пишут журналюги?
investorkiev написав:
А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.
Вы сами в это верите?????
investorkiev написав:
Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?
Клинтон,Обама и Греф просто примитивные взяточники и лжецы, каждый в своей стране.
Баффет хоть и закончил Колумбийский университет, но набивать шашки на акциях начал с 11 лет и учил его практик Бенджамин Грэм, Гейтс ,не получивший высшего образования, больше юрист чем компьютерщик вовремя застолбивший свою нишу.
Кстати, высшее образование,( часто брошенный Гарвард) не получил ни партнер Гейтса Пол Аллен,ни Стив Джобс, ни Марк Цукерберг,ни Майкл Делл и т.д.
В отличие от Обамы у Баффета и Гейтса хоть родители и дед приличные, так что стартовые условия неплохие.
PS Когда-то безуспешно пытался найти на чем заработал "гуру инвестирования" Роберт Кийосаки с его книжками "Богатый папа, бедный папа" и такими же лекциями
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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