Юмор уровня маникюрши и официантки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:05
Юмор уровня маникюрши и официантки.
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очень круто
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А напротив Оранж сити парк.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:16
Додано: Суб 14 гру, 2019 15:21
Так они и не учат удачливым прогнозам на каком-либо рынке - валютном, фондовом и пр.
У них другая задача - дать представление студентам о современном состоянии той или иной области.
Я,конечно, преподавал очень давно и совсем не в Гарварде, но советские вузы тогда еще не опустились тогда до такого плинтуса как сейчас, поэтому представляю немного этот процесс.
Она что, своими действиями уже запустила экономику Украины или просто перешла как переходящее красное знамя от порошенковских кадров в новую команду?
В чем ее прошлые и нынешние заслуги кроме какого-то личного интереса о котором пишут журналюги?
Вы сами в это верите?????
Клинтон,Обама и Греф просто примитивные взяточники и лжецы, каждый в своей стране.
Баффет хоть и закончил Колумбийский университет, но набивать шашки на акциях начал с 11 лет и учил его практик Бенджамин Грэм, Гейтс ,не получивший высшего образования, больше юрист чем компьютерщик вовремя застолбивший свою нишу.
Кстати, высшее образование,( часто брошенный Гарвард) не получил ни партнер Гейтса Пол Аллен,ни Стив Джобс, ни Марк Цукерберг,ни Майкл Делл и т.д.
В отличие от Обамы у Баффета и Гейтса хоть родители и дед приличные, так что стартовые условия неплохие.
PS Когда-то безуспешно пытался найти на чем заработал "гуру инвестирования" Роберт Кийосаки с его книжками "Богатый папа, бедный папа" и такими же лекциями
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:31
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:53
Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.
Додано: Суб 14 гру, 2019 17:14
упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
главное оружие рашистов - ложь
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