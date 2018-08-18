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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2535253625372538

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev

Все по классике.
Первая стадия - отрицание. Отрицание что пришла на лохотрон.


как скажешь, мамкин аналитик, лохотрон так лохотрон. Кстати, уже обеденное время - мамка с компа не сгоняет на обед?


Юмор уровня маникюрши и официантки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
А напротив Оранж сити парк.

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:16

  0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5%
Пишу что будет в сл году, думайте:
- приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл
- ставка снижается до 6-8%
- курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда)
- открывается ипотека на уровне 11-12%

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:21

  shapo написав: Да я просто не могу понять элементарной логики покупающих эти курсы.
Если их гуру так уверены в собственных прогнозах то почему не заработать самому?
На хрена плодить себе конкурентов рассказывая за совсем небольшие деньги такие дорогостоящие секреты?
Особенно отчетливо это видно на всяких форекс-клубах и пр. финансовых пирамидах.


  investorkiev написав:Шапо, какая логика у преподов Гарварда? Если они такие умные, то должны быть сами миллиардерами, а не учить студентов?


Так они и не учат удачливым прогнозам на каком-либо рынке - валютном, фондовом и пр.
У них другая задача - дать представление студентам о современном состоянии той или иной области.
Я,конечно, преподавал очень давно и совсем не в Гарварде, но советские вузы тогда еще не опустились тогда до такого плинтуса как сейчас, поэтому представляю немного этот процесс.


  investorkiev написав:На этом конкретном ивенте была Маркарова, если вы не знаете - это действующий министр финансов Украины. Стоит ее послушать, даже если ты в корне не согласен с действиями минфина?


Она что, своими действиями уже запустила экономику Украины или просто перешла как переходящее красное знамя от порошенковских кадров в новую команду?
В чем ее прошлые и нынешние заслуги кроме какого-то личного интереса о котором пишут журналюги?



  investorkiev написав:А если у человека инвестпортфель сотни куе или миллионы, то ему одно услышанное слово может помочь заработать/не потерять значительно больше чем 100$.

Вы сами в это верите?????

  investorkiev написав:Вы знаете, что Билл Гейтс, Ворен Баффет, Клинтон, Обама, Герман Греф и многие другие богатые и знаменитые - проводят лекции? Скажите, имеет смысл заплатить и их послушать?


Клинтон,Обама и Греф просто примитивные взяточники и лжецы, каждый в своей стране.
Баффет хоть и закончил Колумбийский университет, но набивать шашки на акциях начал с 11 лет и учил его практик Бенджамин Грэм, Гейтс ,не получивший высшего образования, больше юрист чем компьютерщик вовремя застолбивший свою нишу.
Кстати, высшее образование,( часто брошенный Гарвард) не получил ни партнер Гейтса Пол Аллен,ни Стив Джобс, ни Марк Цукерберг,ни Майкл Делл и т.д.
В отличие от Обамы у Баффета и Гейтса хоть родители и дед приличные, так что стартовые условия неплохие.
PS Когда-то безуспешно пытался найти на чем заработал "гуру инвестирования" Роберт Кийосаки с его книжками "Богатый папа, бедный папа" и такими же лекциями
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:31

  Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

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Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:53

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

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Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.

Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:14

  Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

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упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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