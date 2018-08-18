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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:46
trololo написав: Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
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упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
наверху возле конечной тролейбуса
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:52
airmax78 написав: Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
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Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.
хорошее место, набережные облагородят....
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Унуноктий
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