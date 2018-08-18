RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2536253725382539

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:46

  trololo написав:
  Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?

наверху возле конечной тролейбуса
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.

хорошее место, набережные облагородят....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:55

  Понаехал написав:Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса:
Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
Зображення

У вас Америка якась одноповерхова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 09.03.14
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:04

  Унуноктий написав:упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?

наверху возле конечной тролейбуса[/quote]

Зображення

а там где желтым обвел че будет? пара свечек просится
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4290
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1997 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:34

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:

Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.

хорошее место, набережные облагородят....


место космос.
будущее обеспечено.
0ptima
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:34

  flyman написав:
  Понаехал написав:Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса:
Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
Зображення

У вас Америка якась одноповерхова.

це американське зажопье
0ptima
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете, может взять пару стояков в медовом 2?
очень перспективное место с видами на будущее.
зеленый оазис, олени бегают, бобры, рыбка водится, виды потрясающие
0ptima
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.


Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 06.03.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2536253725382539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 9 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1732, 1733, 1734
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17334 2750866
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 17:07
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14600)
14.12.2019 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.