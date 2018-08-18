Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса: Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
У вас Америка якась одноповерхова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Понаехал написав:Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса: Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи