Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:46
trololo написав: Унуноктий написав: BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
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упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
наверху возле конечной тролейбуса
Унуноктий
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:52
airmax78 написав: Унуноктий написав: BIGor написав:Видос про ЖК Медовый:
Очень круто
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Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.
хорошее место, набережные облагородят....
Унуноктий
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:55
Понаехал написав:
Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса:
Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
У вас Америка якась одноповерхова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:04
Унуноктий написав:
упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
наверху возле конечной тролейбуса[/quote]
а там где желтым обвел че будет? пара свечек просится
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:34
Унуноктий написав: airmax78 написав: BIGor написав:Видос про ЖК Медовый: Райское место. В чем-то даже лучше чем у Оранжа и Свитло Парка. Надо будет поехать посмотреть.
хорошее место, набережные облагородят....
место космос.
будущее обеспечено.
0ptima
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:34
flyman написав: Понаехал написав:
Я вчера шёл по улице , увидел дом и понял что он попадает под все критерии аирмакса:
Кирпич, модный моп, первый этаж в мраморе, нет кондеев, рядом парк, река, метро, близко к центру, хорошие соседи
У вас Америка якась одноповерхова.
це американське зажопье
0ptima
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39
как думаете, может взять пару стояков в медовом 2?
очень перспективное место с видами на будущее. зеленый оазис, олени бегают, бобры, рыбка водится, виды потрясающие
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:09
Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.
Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать
investorkiev
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:26
investorkiev написав:
Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.
Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать
гастрики скоро повалят обратно и потащат за собой местных, ибо там болеть дорого у нас медицина относительно дешевая
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:27
trololo написав: Унуноктий написав:
упомянул медовый три. єто на пятачке возле самого первого дома?
наверху возле конечной тролейбуса
а там где желтым обвел че будет? пара свечек просится[/quote] Не знаю.
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Унуноктий
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