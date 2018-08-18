Хорошая идея.0ptima написав:как думаете, может взять пару стояков в медовом 2?
очень перспективное место с видами на будущее.
зеленый оазис, олени бегают, бобры, рыбка водится, виды потрясающие
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошая идея.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:37
Если М3 будет там, где красное, это будет лучшая очередь
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:02
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:14
Если для себя - то какие плюсы при такой огромной стоимости?
Если для сдачи в аренду, то есть хотя бы простые расчеты по доходам?
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:17
Смотрел сейчас имущественные права на квартиру сдача весной без ремонта 900 уе/метр2.
После сдачи без ремонта будет 1200 уе/метр2. С ремонтом 1500 уе/метр2. До 2000 уе/метр2 как в Варшаве не дотянет.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:39
1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше
Востаннє редагувалось 0ptima в Суб 14 гру, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:42
Вы не считаете готовность дома, одно дело брать оранж по 500 баксов на уровне 6 этажа одной секции и отсутствия в остальных секциях вообще этажей. А другое дело брать готовый дом, с фасадом, покрашеный к которому тянут коммуникации. Разницу видите? Т.е. в случае с Медовым я брал фактически вторичку.
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