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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2537253825392540

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

0ptima написав:как думаете, может взять пару стояков в медовом 2?
очень перспективное место с видами на будущее.
зеленый оазис, олени бегают, бобры, рыбка водится, виды потрясающие
Хорошая идея.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:37

Если М3 будет там, где красное, это будет лучшая очередь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:02

  Унуноктий написав:хорошее место, набережные облагородят....

Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:14

  Унуноктий написав:
  BIGor написав:Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.

это я например, а что?

Если для себя - то какие плюсы при такой огромной стоимости?
Если для сдачи в аренду, то есть хотя бы простые расчеты по доходам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:17

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:хорошее место, набережные облагородят....

Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?

Смотрел сейчас имущественные права на квартиру сдача весной без ремонта 900 уе/метр2.
После сдачи без ремонта будет 1200 уе/метр2. С ремонтом 1500 уе/метр2. До 2000 уе/метр2 как в Варшаве не дотянет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:39

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:хорошее место, набережные облагородят....

Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?


1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше
Востаннє редагувалось 0ptima в Суб 14 гру, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:42

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:
  BIGor написав:Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.

это я например, а что?

Если для себя - то какие плюсы при такой огромной стоимости?
Если для сдачи в аренду, то есть хотя бы простые расчеты по доходам?

Вы не считаете готовность дома, одно дело брать оранж по 500 баксов на уровне 6 этажа одной секции и отсутствия в остальных секциях вообще этажей. А другое дело брать готовый дом, с фасадом, покрашеный к которому тянут коммуникации. Разницу видите? Т.е. в случае с Медовым я брал фактически вторичку.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:investorkiev
Хочешь дам бесплатный совет. Пдпишись в фб на людей которые аналитику пишут на основании фактов, а не с потолка .


Можете дать ссылки? Знаю, что Компаниец интересные цифры иногда показывает. Кто ещё? Спасибо
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:02

  0ptima написав:гастрики скоро повалят обратно и потащат за собой местных, ибо там болеть дорого у нас медицина относительно дешевая

Там болеть дорого для туристов, для тех, кто там много лет работает, медицина бесплатна.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:14

  0ptima написав:
  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:хорошее место, набережные облагородят....

Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?


1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше


Ого! Оптимистично, но будем надеяться на такие показатели.
investorkiev
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