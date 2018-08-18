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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:28
0ptima написав:как думаете, может взять пару стояков в медовом 2?
очень перспективное место с видами на будущее.
зеленый оазис, олени бегают, бобры, рыбка водится, виды потрясающие
Хорошая идея.
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Унуноктий
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:37
Если М3 будет там, где красное, это будет лучшая очередь
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:02
Унуноктий написав:
хорошее место, набережные облагородят....
Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:14
Унуноктий написав: BIGor написав:
Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.
это я например, а что?
Если для себя - то какие плюсы при такой огромной стоимости?
Если для сдачи в аренду, то есть хотя бы простые расчеты по доходам?
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BIGor
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:17
Gastarbaiter написав: Унуноктий написав:
хорошее место, набережные облагородят....
Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
Смотрел сейчас имущественные права на квартиру сдача весной без ремонта 900 уе/метр2.
После сдачи без ремонта будет 1200 уе/метр2. С ремонтом 1500 уе/метр2. До 2000 уе/метр2 как в Варшаве не дотянет.
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BIGor
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:39
Gastarbaiter написав: Унуноктий написав:
хорошее место, набережные облагородят....
Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше
Востаннє редагувалось 0ptima
в Суб 14 гру, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:42
BIGor написав: Унуноктий написав: BIGor написав:
Мне интересно другое, что это за лица обманутыее хулиганами покупают медовый по 900 уе/м2 за воздух без ремонта. Кто эти люди? Непонятен их мотив.
это я например, а что?
Если для себя - то какие плюсы при такой огромной стоимости?
Если для сдачи в аренду, то есть хотя бы простые расчеты по доходам?
Вы не считаете готовность дома, одно дело брать оранж по 500 баксов на уровне 6 этажа одной секции и отсутствия в остальных секциях вообще этажей. А другое дело брать готовый дом, с фасадом, покрашеный к которому тянут коммуникации. Разницу видите? Т.е. в случае с Медовым я брал фактически вторичку.
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Унуноктий
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:58
zzzzzz написав:investorkiev
Хочешь дам бесплатный совет. Пдпишись в фб на людей которые аналитику пишут на основании фактов, а не с потолка .
Можете дать ссылки? Знаю, что Компаниец интересные цифры иногда показывает. Кто ещё? Спасибо
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silen
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Додано: Суб 14 гру, 2019 23:02
0ptima написав:
гастрики скоро повалят обратно и потащат за собой местных, ибо там болеть дорого у нас медицина относительно дешевая
Там болеть дорого для туристов, для тех, кто там много лет работает, медицина бесплатна.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 00:14
0ptima написав: Gastarbaiter написав: Унуноктий написав:
хорошее место, набережные облагородят....
Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше
Ого! Оптимистично, но будем надеяться на такие показатели.
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investorkiev
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