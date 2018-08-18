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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2538253925402541

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:08

  investorkiev написав:
  0ptima написав:
  Gastarbaiter написав:Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?


1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше


Ого! Оптимистично, но будем надеяться на такие показатели.

Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:18

  airmax78 написав:Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.

Покупать 26-этажное чудо в хамырях без парковки за 900 - вот где настоящая благотворительность.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1125
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:20

  airmax78 написав:Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.

скоро макс будешь жалеть что купит тетрис а не медовый
0ptima
 
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