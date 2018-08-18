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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:08
investorkiev написав: 0ptima написав: Gastarbaiter написав:
Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?
1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше
Ого! Оптимистично, но будем надеяться на такие показатели.
Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:18
airmax78 написав:
Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
Покупать 26-этажное чудо в хамырях без парковки за 900 - вот где настоящая благотворительность.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 09:20
airmax78 написав:
Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
скоро макс будешь жалеть что купит тетрис а не медовый
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