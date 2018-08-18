Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:08
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:18
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:20
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:05
Компаниец,да, согласен.
( Маленький совет, когда читаете посты человека, читайте комментарии, в комменты иногда умные люди приходят, таким образом можно расширять круг подписки )
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:16
0ptima
У вас медицина дешевая?)) Та, которая бесплатная - и не медицина вовсе, вас обманули. А платная - поверьте, хорошая страховка выходит дешевле. Да и бесплатная в Европе не хуже платной, единственный минус - можно долго ждать своей очереди, и я по опыту знаю, больше половины болезней за время ожидания проходят сами).
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:24
Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине.
Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.
Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был вчера в Оушене, офигел от количества мусульман, не только темнокожих, но и белокожих и русскоговорящих. Это кто? Чеченцы?
ЗЫ: так что, зззз, ты недооцениваешь фактор иммиграции. Пройдись в районе Шулявки, Оушена, там как в Ньюйорке иностранцев, особенно среди молодежи. Так что будет кому покупать/арендовать
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:43
Это транзитные лица. Приезжают в Украину получают гражданство Украины и далее в ЕС.
Сначала они приезжают, открывают ФОП, получают вид на жительство. ФОП фиктивный, но налоги платит. Через 3 года они становятся гражданами Украины. Ну а потом безвиз, и здравствуй ЕС.
Есть еще схема с фиктивными браками.Помнишь громкое дело Пимаховой ?
Возле Шулявки всегда было много иностранных студентов, это студенты КПИ и Мединститута. Это студенты бывших стран соц.лагеря. Индия, Афганистан, Сирия, Ливан.
А еще там огромный секонд-хенд где многие из них работают. Ты бы еще в качестве примера Троещинский рынок привела)))
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?
Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:00
Такое впечатление что ты меня не слышишь. Я тебе объясняю что это транзитнки, их конечная цель - ЕС. Им не интересна Украина. Три года пока они не получат гражданство они будут в Украине, далее курс на ЕС.
П.С. На Троещинском рынке регулярно проходят облавы, там каждый месяц по 20-50 человек задерживают нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты ничего тут покупать не будут, им это не нужно.
Живите своим умом!
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