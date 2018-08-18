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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2539254025412542>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:08

  investorkiev написав:
  0ptima написав:
  Gastarbaiter написав:Какую цену ожидаете на Медовый после ракеты? 2к за квадрат?


1500-1800 долл не меньше! и єто без ремонта
видовые от 2500 и выше


Ого! Оптимистично, но будем надеяться на такие показатели.

Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:18

  airmax78 написав:Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.

Покупать 26-этажное чудо в хамырях без парковки за 900 - вот где настоящая благотворительность.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:20

  airmax78 написав:Меньше 3к за метр Медовый продавать - благотворительность.

скоро макс будешь жалеть что купил тетрис а не медовый
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:05

  silen написав:
zzzzzz написав:investorkiev
Хочешь дам бесплатный совет. Пдпишись в фб на людей которые аналитику пишут на основании фактов, а не с потолка .


Можете дать ссылки? Знаю, что Компаниец интересные цифры иногда показывает. Кто ещё? Спасибо


https://www.facebook.com/profile.php?id ... riends_tab

https://www.facebook.com/maria.repko1?f ... riends_tab

https://www.facebook.com/profile.php?id ... riends_tab

https://www.facebook.com/demkiv?fref=pr ... riends_tab

https://www.facebook.com/profile.php?id ... riends_tab

https://www.facebook.com/aleksei.blinov.3

Компаниец,да, согласен.

( Маленький совет, когда читаете посты человека, читайте комментарии, в комменты иногда умные люди приходят, таким образом можно расширять круг подписки )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:16

0ptima
У вас медицина дешевая?)) Та, которая бесплатная - и не медицина вовсе, вас обманули. А платная - поверьте, хорошая страховка выходит дешевле. Да и бесплатная в Европе не хуже платной, единственный минус - можно долго ждать своей очереди, и я по опыту знаю, больше половины болезней за время ожидания проходят сами).
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:24

  investorkiev написав:Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.
Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать


Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине.
Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.

Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был вчера в Оушене, офигел от количества мусульман, не только темнокожих, но и белокожих и русскоговорящих. Это кто? Чеченцы?

ЗЫ: так что, зззз, ты недооцениваешь фактор иммиграции. Пройдись в районе Шулявки, Оушена, там как в Ньюйорке иностранцев, особенно среди молодежи. Так что будет кому покупать/арендовать
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:43

  investorkiev написав:Был вчера в Оушене, офигел от количества мусульман, не только темнокожих, но и белокожих и русскоговорящих. Это кто? Чеченцы?


Это транзитные лица. Приезжают в Украину получают гражданство Украины и далее в ЕС.
Сначала они приезжают, открывают ФОП, получают вид на жительство. ФОП фиктивный, но налоги платит. Через 3 года они становятся гражданами Украины. Ну а потом безвиз, и здравствуй ЕС.
Есть еще схема с фиктивными браками.Помнишь громкое дело Пимаховой ?


Возле Шулявки всегда было много иностранных студентов, это студенты КПИ и Мединститута. Это студенты бывших стран соц.лагеря. Индия, Афганистан, Сирия, Ливан.

А еще там огромный секонд-хенд где многие из них работают. Ты бы еще в качестве примера Троещинский рынок привела)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?

Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:00

  investorkiev написав:А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?

Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...


Такое впечатление что ты меня не слышишь. Я тебе объясняю что это транзитнки, их конечная цель - ЕС. Им не интересна Украина. Три года пока они не получат гражданство они будут в Украине, далее курс на ЕС.

П.С. На Троещинском рынке регулярно проходят облавы, там каждый месяц по 20-50 человек задерживают нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты ничего тут покупать не будут, им это не нужно.
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