Додано: Нед 15 гру, 2019 10:24

investorkiev написав: Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.

Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать Германия будет принимать на работу квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила Ангела Меркель.Переводы от гастриков резко увеличатся, надабрать

Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине.Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .