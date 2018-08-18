|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:05
zzzzzz написав: investorkiev написав:
А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?
Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...
Такое впечатление что ты меня не слышишь. Я тебе объясняю что это транзитнки, их конечная цель - ЕС. Им не интересна Украина. Три года пока они не получат гражданство они будут в Украине, далее курс на ЕС.
П.С. На Троещинском рынке регулярно проходят облавы, там каждый месяц по 20-50 человек задерживают нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты ничего тут покупать не будут, им это не нужно.
это ты меня не слышишь.
студенты-медики - плохо. Троещенский рынок - плохо.
Все плохо. Ззззз, ты не в адеквате.
Начинаю понимать Первого.
Ми вси помремо.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1494
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:10
investorkiev
Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?
Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36464
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 8103 раз.
-
- Профіль
-
38
7
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17334
|2751309
|
|
|461
|189240
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9628
|
|