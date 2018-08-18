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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2539254025412542

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:05

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?

Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...


Такое впечатление что ты меня не слышишь. Я тебе объясняю что это транзитнки, их конечная цель - ЕС. Им не интересна Украина. Три года пока они не получат гражданство они будут в Украине, далее курс на ЕС.

П.С. На Троещинском рынке регулярно проходят облавы, там каждый месяц по 20-50 человек задерживают нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты ничего тут покупать не будут, им это не нужно.


это ты меня не слышишь.
студенты-медики - плохо. Троещенский рынок - плохо.

Все плохо. Ззззз, ты не в адеквате.

Начинаю понимать Первого.
Ми вси помремо.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:10

investorkiev

Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?

Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:22

  zzzzzz написав:investorkiev

Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?

Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины.

включи мозги ты, если они у тебя есть.

Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.

В своей нелепой попытке доказать что все хуже чем есть на самом деле - ты смешон и жалок.

Выгляни в окно. через 2 недели 2020 год. Пробки на дорогах, зарплаты растут, Киев ломится от людей. Цены на недвижимость растут каждый месяц. Тебе уже на конкретных примерах ЖК показывали, на сколько выросли цены и снизилось предложение.

А ты говоришь что когда-нибудь все станет плохо. Наверняка, но не сегодня, и не завтра. А когда-нибудь мы все помремо. И что теперь?

Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:28

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev

Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?

Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины.

включи мозги ты, если они у тебя есть.

Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.


Да он и без диплома может нормально там жить если у него есть документы. Никто не говорит что надо обязательно работать медиком.Есть масса вариантов, но для этого сначала надо легально попасть на территорию ЕС. Тогда можно искать работу легально.
Включи мозг и сравни какими социальными гарантиями обладает гражданин ЕС и Украины .

Пипец, Это патология, я таких упоротых давно не встречал. Вообщем закрываем дискусиию, можешь и дальше считать что Украина - центр вселенной и все граждане ЕС мечтать работать в киевских такси.

У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:44

  zzzzzz написав:
У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.

ладно, мамкин аналитик, передохни пока, взрослым дядям и тетям нужно заниматься взрослыми делами, а ты пока погоняй плейстейшн на диване.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:50

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.

ладно, мамкин аналитик, передохни пока, взрослым дядям и тетям нужно заниматься взрослыми делами, а ты пока погоняй плейстейшн на диване.


Сколько тебе лет ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:55

  investorkiev написав:Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.


Если речь о какой-нибудь Португалии то вполне признаются, да и в странах бывшего Ост-блока подтвердить не проблема
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"налітай-торопісь!" ©®™

... ну що, забудовники таки ВИМУШЕНІ робити новорічні акції! :)
... а то з таким курсом кажуть, що ЛОХІВ НЕМА купувати по сьогоднішньому прайсу!
- всі(купці) - "на паузі"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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