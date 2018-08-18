Додано: Нед 15 гру, 2019 11:22

zzzzzz написав: investorkiev



Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?



Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины. Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?Им интересен ЕС, и

включи мозги ты, если они у тебя есть.Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.В своей нелепой попытке доказать что все хуже чем есть на самом деле - ты смешон и жалок.Выгляни в окно. через 2 недели 2020 год. Пробки на дорогах, зарплаты растут, Киев ломится от людей. Цены на недвижимость растут каждый месяц. Тебе уже на конкретных примерах ЖК показывали, на сколько выросли цены и снизилось предложение.А ты говоришь что когда-нибудь все станет плохо. Наверняка, но не сегодня, и не завтра. А когда-нибудь мы все помремо. И что теперь?Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?