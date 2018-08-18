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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:05
zzzzzz написав: investorkiev написав:
А чем плох пример Троещенского рынка?
Люди приезжают, работают, снимают жилье, вкладывают деньги в экономику, что тут плохого?
Со временем я уверен и покупают жилье, заводят детей, которые идут в троещенские школы...
Такое впечатление что ты меня не слышишь. Я тебе объясняю что это транзитнки, их конечная цель - ЕС. Им не интересна Украина. Три года пока они не получат гражданство они будут в Украине, далее курс на ЕС.
П.С. На Троещинском рынке регулярно проходят облавы, там каждый месяц по 20-50 человек задерживают нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты ничего тут покупать не будут, им это не нужно.
это ты меня не слышишь.
студенты-медики - плохо. Троещенский рынок - плохо.
Все плохо. Ззззз, ты не в адеквате.
Начинаю понимать Первого.
Ми вси помремо.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:10
investorkiev
Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?
Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:22
zzzzzz написав:investorkiev
Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?
Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины
.
включи мозги ты, если они у тебя есть.
Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.
В своей нелепой попытке доказать что все хуже чем есть на самом деле - ты смешон и жалок.
Выгляни в окно. через 2 недели 2020 год. Пробки на дорогах, зарплаты растут, Киев ломится от людей. Цены на недвижимость растут каждый месяц. Тебе уже на конкретных примерах ЖК показывали, на сколько выросли цены и снизилось предложение.
А ты говоришь что когда-нибудь все станет плохо. Наверняка, но не сегодня, и не завтра. А когда-нибудь мы все помремо. И что теперь?
Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:28
investorkiev написав: zzzzzz написав:investorkiev
Попробуй включить мозг. Представь что ты гражданин такой страны как например Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Сирия. Что ты такого интересного увидишь в Украине, если под боком есть ЕС с огромными возможностями ?
Им интересен ЕС, и они хотят что-бы их дети были гражданами ЕС а не Украины
.
включи мозги ты, если они у тебя есть.
Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.
Да он и без диплома может нормально там жить если у него есть документы. Никто не говорит что надо обязательно работать медиком.Есть масса вариантов, но для этого сначала надо легально попасть на территорию ЕС. Тогда можно искать работу легально.
Включи мозг и сравни какими социальными гарантиями обладает гражданин ЕС и Украины .
Пипец, Это патология, я таких упоротых давно не встречал. Вообщем закрываем дискусиию, можешь и дальше считать что Украина - центр вселенной и все граждане ЕС мечтать работать в киевских такси.
У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:44
zzzzzz написав:
У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.
ладно, мамкин аналитик, передохни пока, взрослым дядям и тетям нужно заниматься взрослыми делами, а ты пока погоняй плейстейшн на диване.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:50
investorkiev написав: zzzzzz написав:
У меня нет больше желания спорить с человеком который не способен воспринимать новую информацию,если она противоречит его теории.
ладно, мамкин аналитик, передохни пока, взрослым дядям и тетям нужно заниматься взрослыми делами, а ты пока погоняй плейстейшн на диване.
Сколько тебе лет ?
Живите своим умом!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:54
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:55
investorkiev написав:
Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.
Если речь о какой-нибудь Португалии то вполне признаются, да и в странах бывшего Ост-блока подтвердить не проблема
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 15 гру, 2019 12:25
... ну що, забудовники таки ВИМУШЕНІ робити новорічні акції!
... а то з таким курсом кажуть, що ЛОХІВ НЕМА купувати по сьогоднішньому прайсу!
- всі(купці) - "на паузі"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 12:51
Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные. На каждом углу продают бусы и браслеты. Думаю, нас тоже это ждет и надо готовиться. Затарился браслетами - буду на досуге осваивать их производство. Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность. Можно, например, хорошо зарабатывать выкладывая видео с разворачиванием игрушек в ютьюб.
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