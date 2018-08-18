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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2541254225432544>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:56

  airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.


https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:59

... за крок до перевороту думок ©

  investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?

.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають!
- але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"! :D

... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"?
- і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?

п. с.
... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився!
.... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!

...ну то як так????
- що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!! :mrgreen: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:09

  freeze написав:
  airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.


https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo

Кстати, тут тоже очень любят сериалы и тут типа самые красивые девушки. И народу за актера или певца какого проголосовать - само собой разумеющееся. Все как у нас.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:18

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?

.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають!
- але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"! :D

... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"?
- і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?

п. с.
... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився!
.... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!

...ну то як так????
- що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!! :mrgreen: :D

Думаєш піймав на Бога за бороду?
Пиха не лусне?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 гру, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:18

airmax78

кокейн в таксо не берите только :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:23

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.


https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo

Кстати, тут тоже очень любят сериалы и тут типа самые красивые девушки.


Да, что есть, то есть, у меня была, давненько правда, девушка-мексиканка, так латиноамериканские страсти это про них.
Кстати, Максим, будьте осторожнее, латиноамериканские мачо очень ревнивы и мало дружат с головой в порыве гнева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:32

Эпоха бидности скинчилась

Укроборонпром. Правление.

Генеральный директор - Айварас АБРОМАВИЧУС
12 червня 2019 року Указом Президента України №№402/2019 призначений членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром", згодом був обраний її Головою

30 серпня 2019 року Указом Президента України №641/2019 призначений на посаду Генерального директора ДК "Укроборонпром"

09.09.2019 подал декларацию при приёме на работу, далее декларации о з/п отсутствуют.

------------
БОНДАР Роман Володимирович
Заступник Генерального директора з трансформації

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 19 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 02.12.2019 )

-------------
МОРОЗОВ Михайло Миколайович
Заступник Генерального директора з маркетингу та збуту

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 жовтня 2019 року

417 167 грн ( 31.10.2019 )
465 690 грн ( 02.12.2019 )

----------------------
ФЕДОРЧУК Даніїл Едуардович
Заступник Генерального директора з правових питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 16 жовтня 2019 року

172 567 грн ( 01.11.2019 )
286 437 грн ( 02.12.2019 )

--------------------
КОРЖ Руслан Адольфович
Заступник Генерального директора з авіа- та ракетобудування

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року

465 690 грн ( 02.12.2019 )

-----------------------------------
ІВАНЮТА Сергій Володимирович
Заступник Генерального директора з фінансово-економічних питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 30 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 30.11.2019 )

--------------------------
ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна
Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій

Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року

156 520 грн ( 02.12.2019 )

-------------------------------
БЕРЧІЙ Олександр Володимирович
Заступник Генерального директора з управління активами

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.

178 000 грн ( 02.12.2019 )

Зарплата за 2 рабочих дня ????

--------------------------
ФОМЕНКО Ігор Олександрович
Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.

108 867 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 6 рабочих дней ???????

--------------------------
КРАВЧЕНКО Денис Миколайович
Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.

110 879 грн ( 03.12.2019 )

Зарплата за 5 рабочих дней ????

-----------------------
НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ
Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади
( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)

310 521 грн ( 02.12.2019 )


Информация с сайта НАЗК
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность.

Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:п. с.
... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився!
.... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!

...ну то як так????
- що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!

Есть люди, которые много думают, но мало делают.
Есть которые мало думают, но много делают.

PS Теперь Долярчик остался без долярчиков? Не пора ник менять?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине.
Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.

Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .

Да, это выглядит проблемой.
Несколько замечаний.
Выезд в Европу уже оказал влияние на РН. Кто хотел, с 17-ого выехал. В основном благодаря этому фактору цены ниже 13-ого года, хотя зарплаты уже догнали. Аренда почти догнала.
Выезд детей на учебу слишком малочисленный и долгоиграющий фактор, чтобы оказать серьезное влияние в краткосрочной перспективе.
Польша, в свое время, столкнулась с оттоком населения и благополучно его пережила.
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