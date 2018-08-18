Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.
investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають! - але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!
... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"? - і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?
п. с. ... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився! .... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%! ...ну то як так???? - що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.
investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають! - але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!
... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"? - і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?
п. с. ... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився! .... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%! ...ну то як так???? - що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
Думаєш піймав на Бога за бороду? Пиха не лусне?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 гру, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные.
Кстати, тут тоже очень любят сериалы и тут типа самые красивые девушки.
Да, что есть, то есть, у меня была, давненько правда, девушка-мексиканка, так латиноамериканские страсти это про них. Кстати, Максим, будьте осторожнее, латиноамериканские мачо очень ревнивы и мало дружат с головой в порыве гнева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-------------------------- ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій
Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року
156 520 грн ( 02.12.2019 )
------------------------------- БЕРЧІЙ Олександр Володимирович Заступник Генерального директора з управління активами
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.
178 000 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 2 рабочих дня ????
-------------------------- ФОМЕНКО Ігор Олександрович Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.
108 867 грн ( 02.12.2019 ) Зарплата за 6 рабочих дней ???????
-------------------------- КРАВЧЕНКО Денис Миколайович Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.
110 879 грн ( 03.12.2019 )
Зарплата за 5 рабочих дней ????
----------------------- НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади ( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)
Долярчик написав:п. с. ... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився! .... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!
...ну то як так???? - що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
Есть люди, которые много думают, но мало делают. Есть которые мало думают, но много делают.
PS Теперь Долярчик остался без долярчиков? Не пора ник менять?
zzzzzz написав:Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине. Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.
Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .
Да, это выглядит проблемой. Несколько замечаний. Выезд в Европу уже оказал влияние на РН. Кто хотел, с 17-ого выехал. В основном благодаря этому фактору цены ниже 13-ого года, хотя зарплаты уже догнали. Аренда почти догнала. Выезд детей на учебу слишком малочисленный и долгоиграющий фактор, чтобы оказать серьезное влияние в краткосрочной перспективе. Польша, в свое время, столкнулась с оттоком населения и благополучно его пережила.