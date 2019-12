Додано: Нед 15 гру, 2019 13:18

Долярчик написав: investorkiev написав: Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015? Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?

.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають!

- але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!



... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"?

- і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?



п. с.

... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився!

.... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!



...ну то як так????

Думаєш піймав на Бога за бороду?

