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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:54
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:11
Долярчик написав: investorkiev написав:
Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають!
- але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!
... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"?
- і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?
п. с.
... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р.
50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився!
.... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%!
...ну то як так????
- що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
Долярчик, к тебе претензий нет - ты реально красава, выжал все возможное из ситуации! Уважуха тебе!
ЗЫ: обратите внимание как поменялся форум, что Долярчик стал одним из самых адекватных персонажей, к тому-же его инвестиционная стратегия позволила добиться самых значительных успехов.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:12
airmax78 написав:
Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные. На каждом углу продают бусы и браслеты. Думаю, нас тоже это ждет и надо готовиться. Затарился браслетами - буду на досуге осваивать их производство. Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность. Можно, например, хорошо зарабатывать выкладывая видео с разворачиванием игрушек в ютьюб.
Макс, а что там с ценами на квартиры и арендой?
Можете привести цифры? Какая доходность? Много новостроек? Строящихся домов?
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