Додано: Нед 15 гру, 2019 14:27

Зеленский - как кот, который катается на гирляндах новогодней елки

Он хватается за все сразу, а в итоге не делает вообще ничего

Некоторых из этих "умных людей", которые у тебя в списке, знаю лично. Это такие же "мамкины аналитики", как и ты.Специально зашел по всем твоим ссылкам - у всех двухнедельные посты на тему "на сколько же НБУ снизит учетную ставку - на 1,5% или 2%".У одного из постов коммент Деркача (экс-владельца Аваля): "я вообще никогда не чуствовал влияние учетки НБУ на экономику - ни когда работал в банке, ни сейчас, эту тему просто смешно обсуждать всерьез". И я с ним полностью согласен.Вышеописанные тобой мамкины аналитики за деревьями леса не видят.ЗЫ: кстати, ни у кого из них нет таких апокалиптических прогнозов и мировоззрения, как у тебя. Думаю просто проблема в тебе - банальный авитаминоз или может какое-то расстройство психики. Сдай анализ крови, сходи к эндокринологу и психологу, думаю надежда есть, главное не ленись встать с дивана и выключить плейстейшн. Ты же наверняка прошел уже Ведьмакa3 и RDR2.ЗЫЫ а мне вот больше нравятся красивые девушки, как Светлана Крюкова и Леся Медведева.