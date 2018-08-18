Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....
- тому я тепер відкрито запитую: - ТО ЯК ТАК, ЩО "манюпас"/" простачок" Долярчик, зробив отак хвалених гуру, які, ніби, "все знають і ніколи не помиляються" - зробив їх усіх разом???!!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають! - але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!
... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"? - і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?
п. с. ... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився! .... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%! ...ну то як так???? - що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
Долярчик, к тебе претензий нет - ты реально красава, выжал все возможное из ситуации! Уважуха тебе!
ЗЫ: обратите внимание как поменялся форум, что Долярчик стал одним из самых адекватных персонажей, к тому-же его инвестиционная стратегия позволила добиться самых значительных успехов.
airmax78 написав:Комрады, не ссорьтесь, я сейчас в одной далекой латиноамериканской стране, где тоже, как и в Украине, ничего кроме кофе и бананов не производят. И ничего - живут! Люди на улицах жизнерадостные. На каждом углу продают бусы и браслеты. Думаю, нас тоже это ждет и надо готовиться. Затарился браслетами - буду на досуге осваивать их производство. Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность. Можно, например, хорошо зарабатывать выкладывая видео с разворачиванием игрушек в ютьюб.
Макс, а что там с ценами на квартиры и арендой? Можете привести цифры? Какая доходность? Много новостроек? Строящихся домов?
( Маленький совет, когда читаете посты человека, читайте комментарии, в комменты иногда умные люди приходят, таким образом можно расширять круг подписки )
Некоторых из этих "умных людей", которые у тебя в списке, знаю лично. Это такие же "мамкины аналитики", как и ты.
Специально зашел по всем твоим ссылкам - у всех двухнедельные посты на тему "на сколько же НБУ снизит учетную ставку - на 1,5% или 2%". У одного из постов коммент Деркача (экс-владельца Аваля): "я вообще никогда не чуствовал влияние учетки НБУ на экономику - ни когда работал в банке, ни сейчас, эту тему просто смешно обсуждать всерьез". И я с ним полностью согласен.
Вышеописанные тобой мамкины аналитики за деревьями леса не видят.
ЗЫ: кстати, ни у кого из них нет таких апокалиптических прогнозов и мировоззрения, как у тебя. Думаю просто проблема в тебе - банальный авитаминоз или может какое-то расстройство психики. Сдай анализ крови, сходи к эндокринологу и психологу, думаю надежда есть, главное не ленись встать с дивана и выключить плейстейшн. Ты же наверняка прошел уже Ведьмакa3 и RDR2.
ЗЫЫ а мне вот больше нравятся красивые девушки, как Светлана Крюкова и Леся Медведева.
Зеленский - как кот, который катается на гирляндах новогодней елки Он хватается за все сразу, а в итоге не делает вообще ничего
investorkiev написав:Еще раз тебя спрашиваю: если ты такой умный, как и сколько (в процентах) ты заработал на кризисе 2015?
.... та що то питати, якщо всі зразу на мороз падають! - але це їм не заважає, щотижня писати/балаболити - "купив каклєту пА хх,хх.... і здав пА хх, уу"!
... і ще якщо він такий "розумний", то чому НЕ купив, навіть, маленької квартирки у минулі "жирні роки для купівлі нерухомості"? - і чому він такий "розумний", НЕ вліз влітку всією скирдою на гривнедепо, хоча б до Нового року?
п. с. ... а я нагадаю, що такий собі ПРОСТАЧОК Долярчик, купив у 2017р. 50+м2 на котловані у розтермінування, а цього року(недавно) вже поселився! .... і влітку вліз в гривнедепо на 70%, а зараз вже на ~ 90%! ...ну то як так???? - що НЕ гуру Долярчик - зробив їх усіх гуру разом?!!!
Долярчик, к тебе претензий нет - ты реально красава, выжал все возможное из ситуации! Уважуха тебе!
ЗЫ: обратите внимание как поменялся форум, что Долярчик стал одним из самых адекватных персонажей, к тому-же его инвестиционная стратегия позволила добиться самых значительных успехов.
+1! ...отож!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность.
Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.
Ну что я переврал? В современном мире, как и во времена Адама Смита: разные государства специализируются на разных отраслях, только теперь уже не в зависимости от наличия у них естественных преимуществ (хотя и в 18м веке Смит нагло манипулировал этим термином), а в зависимости от искусственно созданных преимуществ. Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.
zzzzzz написав:Число студентов учащихся за границей будет еще больше расти. Это потенциальные эмигранты. Им не нужна будет ваша прэлесть, ни в Киеве, ни в Одессе,ни в Днепре. Они будут инвестировать в европейскую прэлесть. После окончания ВУЗа, они для своих детей не будут покупать бетон КРЖН. Они не будут платить ЕСВ в ПФ, они не заплатят НДФЛ в киевский бюджет. Они не будут ничего покупать в Украине. Ты недооцениваешь роль миграции. Переводы это первая часть. Сначала идет рост, а потом будет падение.
Понимаешь в чем фишка, важно не то что эти студенты формльно будут оставаться гражданами Украины, а то что они не будут тратить свои деньги здесь в Украине. Они не будут покупать продукцию украинских предприятий, они не будут давать прибыль производителям, они не будут давать работу другим гражданам , они не будут платить прямо или косвено налоги .
Да, это выглядит проблемой. Несколько замечаний. Выезд в Европу уже оказал влияние на РН. Кто хотел, с 17-ого выехал. В основном благодаря этому фактору цены ниже 13-ого года, хотя зарплаты уже догнали. Аренда почти догнала. Выезд детей на учебу слишком малочисленный и долгоиграющий фактор, чтобы оказать серьезное влияние в краткосрочной перспективе. Польша, в свое время, столкнулась с оттоком населения и благополучно его пережила.
Польша пережила только благодаря тому, что не угандошила, а наоборот, перестроила и модернизировала свою промышленность и вывела на новый уровень систему образования. Мы делаем противоположные вещи. Поэтому, к сожалению, пока я не вижу каким чудом мы можем повторить путь, пройденный Польшей.
airmax78 написав:Как говорит Влад, в современном постиндустриальном обществе совсем не обязательно чтобы в твоей стране развивалась наука и промышленность.
Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.
Ну что я переврал? В современном мире, как и во времена Адама Смита: разные государства специализируются на разных отраслях, только теперь уже не в зависимости от наличия у них естественных преимуществ (хотя и в 18м веке Смит нагло манипулировал этим термином), а в зависимости от искусственно созданных преимуществ. Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.
Макс, нам с Владом442 пофигу, кто будет снимать наши условные Эврики - авиаконструктор, зернотрейдер, менеджер по продажам удобрений, толковый бюджетник или ИТшник.