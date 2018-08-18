Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.
Ну что я переврал? В современном мире, как и во времена Адама Смита: разные государства специализируются на разных отраслях, только теперь уже не в зависимости от наличия у них естественных преимуществ (хотя и в 18м веке Смит нагло манипулировал этим термином), а в зависимости от искусственно созданных преимуществ. Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.
Макс, нам с Владом442 пофигу, кто будет снимать наши условные Эврики - авиаконструктор, зернотрейдер, менеджер по продажам удобрений, толковый бюджетник или ИТшник.
Кстати, тут тоже очень любят сериалы и тут типа самые красивые девушки.
Да, что есть, то есть, у меня была, давненько правда, девушка-мексиканка, так латиноамериканские страсти это про них. Кстати, Максим, будьте осторожнее, латиноамериканские мачо очень ревнивы и мало дружат с головой в порыве гнева.
у макса проблемы с потенцией, так что ему это не грозит
Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.
airmax78 написав: Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.
рекомендую посмотреть обьемы с/х производства в США. а также оценить темпы роста айти + переводы заробитчан в украине. не пшеном единым. один соломенский дурачок уже носился с этой идеей
airmax78 написав:Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.
за четким распределением труда государством надо в КНДР ехать, там правительство всегда лучше знает, что и как надо делать
zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя. Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))
Шо конкретно не так сделал Долярчик?
кому и кобыла невеста. малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими. переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол. ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п. а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)
airmax78 написав:Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.
за четким распределением труда государством надо в КНДР ехать, там правительство всегда лучше знает, что и как надо делать
Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.