airmax78 написав:

Vlad442 написав: Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают. Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.

Ну что я переврал? В современном мире, как и во времена Адама Смита: разные государства специализируются на разных отраслях, только теперь уже не в зависимости от наличия у них естественных преимуществ (хотя и в 18м веке Смит нагло манипулировал этим термином), а в зависимости от искусственно созданных преимуществ. Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.