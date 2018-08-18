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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:14

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Обидно. Пишешь, пишешь, а некоторые люди не понимают ничего, некоторые понимают, но не так, и потом перевирают.

Ну что я переврал? В современном мире, как и во времена Адама Смита: разные государства специализируются на разных отраслях, только теперь уже не в зависимости от наличия у них естественных преимуществ (хотя и в 18м веке Смит нагло манипулировал этим термином), а в зависимости от искусственно созданных преимуществ. Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.


Макс, нам с Владом442 пофигу, кто будет снимать наши условные Эврики - авиаконструктор, зернотрейдер, менеджер по продажам удобрений, толковый бюджетник или ИТшник.

Это понятно. За страну обидно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25

  freeze написав:
  airmax78 написав:

Кстати, тут тоже очень любят сериалы и тут типа самые красивые девушки.


Да, что есть, то есть, у меня была, давненько правда, девушка-мексиканка, так латиноамериканские страсти это про них.
Кстати, Максим, будьте осторожнее, латиноамериканские мачо очень ревнивы и мало дружат с головой в порыве гнева.

у макса проблемы с потенцией, так что ему это не грозит
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:57

  Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.



Ооо, подкинь пару контактов, заинтересовал, шалунишка)))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Рокета" отменяется?
Летом в Киеве сдали только два дома, а уже осенью 15 (без Липинки и гатного) http://forum.domik.ua/sdannye-novostroj ... 1-160.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:58

  Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.

Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:59

  airmax78 написав: Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.


рекомендую посмотреть обьемы с/х производства в США. а также оценить темпы роста айти + переводы заробитчан в украине. не пшеном единым. один соломенский дурачок уже носился с этой идеей
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:04

  airmax78 написав:Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.


за четким распределением труда государством надо в КНДР ехать, там правительство всегда лучше знает, что и как надо делать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:05

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя.
Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))


Шо конкретно не так сделал Долярчик?

кому и кобыла невеста.
малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими.
переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол.
ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п.
а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:14

  trololo написав:
  airmax78 написав:Раз на правительственном уровне них понимания и даже мыслей о месте Украины в мировом распределении труда нет, то народ сам начинает искать и находить ниши, используя доступную инфраструктуру, знания и умения.


за четким распределением труда государством надо в КНДР ехать, там правительство всегда лучше знает, что и как надо делать

Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.
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