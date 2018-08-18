Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
airmax78 написав:Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.
айти+сельхоз+руда+заробитчане - четыре столпа, на которых все стоит. строительство вне киева не занимает большую долю ввп. плюс дешевая гривна подстегнула мелкий экспорт. лично я в этом году условных "бусиков" украинского производства (китайской комплектухи в себестоимости до 15%) экспортировал на около 150к чистой выручки. так у меня ни офиса, ни фопа, ни счета.
че по вашему нбу не продает доллар уже хз сколько несмотря на -10млрд по торг балансу?
airmax78 написав:Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.
айти+сельхоз+руда+заробитчане - четыре столпа, на которых все стоит. строительство вне киева не занимает большую долю ввп. плюс дешевая гривна подстегнула мелкий экспорт. лично я в этом году условных "бусиков" украинского производства (китайской комплектухи в себестоимости до 15%) экспортировал на около 150к чистой выручки. так у меня ни офиса, ни фопа, ни счета.
Я бы на заробитчан не сильно рассчитывал: наши заробитчане - это не таджики, оставляющие дома жену с 10ю детьми. Для большинства наших заробитчан осесть окончательно и прекратить что-то присылать в Украину - вопрос нескольких лет. В остальном согласен: бусы наше всьо. Буду с Вами конкурировать на внешнем рынке. PS Судя по доходам бюджета, главный наш столп состоит из табачного дыма. Важный столп - прогонка xyйловского газа.
airmax78 написав: Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.
рекомендую посмотреть обьемы с/х производства в США. а также оценить темпы роста айти + переводы заробитчан в украине. не пшеном единым. один соломенский дурачок уже носился с этой идеей
Вроде как фин.форум, а такие глупости пишете. Гастарбайтеры создают ВВП в Польше. ІТ-шники - в Европе и США (кроме нескольких продуктовых компаний).
zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя. Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))
Шо конкретно не так сделал Долярчик?
90% активов на неразрывных депо в гривне всё остальное - хорошо есть короткие спекулятивные стратегии, обычно очень больно со временем когда на волне успеха продолжаешь рисковать
... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Я бы на заробитчан не сильно рассчитывал: наши заробитчане - это не таджики, оставляющие дома жену с 10ю детьми. Для большинства наших заробитчан осесть окончательно и прекратить что-то присылать в Украину - вопрос нескольких лет.
я всегда стараюсь рассчитывать только на себя. про прекращение переводов ерунда. но если хочется мантрить на ппц, я мешать не буду, из колумбии виднее