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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:17

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.



Ооо, подкинь пару контактов, заинтересовал, шалунишка)))

#лендлордывизионеры
#рокетанастарте
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:20

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя.
Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))


Шо конкретно не так сделал Долярчик?

90% активов на неразрывных депо в гривне ;) всё остальное - хорошо :) есть короткие спекулятивные стратегии, обычно очень больно со временем когда на волне успеха продолжаешь рисковать :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:22

  airmax78 написав:Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.


айти+сельхоз+руда+заробитчане - четыре столпа, на которых все стоит. строительство вне киева не занимает большую долю ввп. плюс дешевая гривна подстегнула мелкий экспорт. лично я в этом году условных "бусиков" украинского производства (китайской комплектухи в себестоимости до 15%) экспортировал на около 150к чистой выручки. так у меня ни офиса, ни фопа, ни счета.

че по вашему нбу не продает доллар уже хз сколько несмотря на -10млрд по торг балансу?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:31

  trololo написав:
  airmax78 написав:Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.


айти+сельхоз+руда+заробитчане - четыре столпа, на которых все стоит. строительство вне киева не занимает большую долю ввп. плюс дешевая гривна подстегнула мелкий экспорт. лично я в этом году условных "бусиков" украинского производства (китайской комплектухи в себестоимости до 15%) экспортировал на около 150к чистой выручки. так у меня ни офиса, ни фопа, ни счета.

Я бы на заробитчан не сильно рассчитывал: наши заробитчане - это не таджики, оставляющие дома жену с 10ю детьми. Для большинства наших заробитчан осесть окончательно и прекратить что-то присылать в Украину - вопрос нескольких лет.
В остальном согласен: бусы наше всьо. Буду с Вами конкурировать на внешнем рынке.
PS Судя по доходам бюджета, главный наш столп состоит из табачного дыма. Важный столп - прогонка xyйловского газа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:35

  trololo написав:
  airmax78 написав: Мы на пшене, США, Китай и Европа на всем, где надо думать головой. Нам при таком раскладе больше 10-12 млн. человек не нужно. Жить будем небогато, но голодать не будем. Но это не точно.


рекомендую посмотреть обьемы с/х производства в США. а также оценить темпы роста айти + переводы заробитчан в украине. не пшеном единым. один соломенский дурачок уже носился с этой идеей

Вроде как фин.форум, а такие глупости пишете. Гастарбайтеры создают ВВП в Польше. ІТ-шники - в Европе и США (кроме нескольких продуктовых компаний).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:35

  airmax78 написав: Важный столп - прогонка xyйловского газа.


транзит дает вроде до 3 ярдов в год. переводы за год увеличились на 2 ярда. и будут только расти, ну лет 5-10 точно
Востаннє редагувалось trololo в Нед 15 гру, 2019 16:35, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:35

... не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©®™

  stm написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя.
Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))


Шо конкретно не так сделал Долярчик?

90% активов на неразрывных депо в гривне ;) всё остальное - хорошо :) есть короткие спекулятивные стратегии, обычно очень больно со временем когда на волне успеха продолжаешь рисковать :)

... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції :mrgreen:

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:40

  airmax78 написав:Я бы на заробитчан не сильно рассчитывал: наши заробитчане - это не таджики, оставляющие дома жену с 10ю детьми. Для большинства наших заробитчан осесть окончательно и прекратить что-то присылать в Украину - вопрос нескольких лет.

я всегда стараюсь рассчитывать только на себя. про прекращение переводов ерунда. но если хочется мантрить на ппц, я мешать не буду, из колумбии виднее
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:44

  trololo написав:
  airmax78 написав: Важный столп - прогонка xyйловского газа.


транзит дает вроде до 3 ярдов в год. переводы за год увеличились на 2 ярда. и будут только расти, ну лет 5-10 точно



Насчет переводов.
Тут нужно четко разделять два потока.
1. Денежный поток от уже уехавших, там особого роста не будет, наоборот по мере пускания корней заграницей переводы будут падать.

2. Переводы от новой волны заробитчан. Ну тут я даже не знаю, если уедет еще пару миллионов чем это все закончится. Поначалу будет рост переводов, дальше судьба Эстонии, Таджикистана.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:49

  Долярчик написав:... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції :mrgreen:

Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
stm
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