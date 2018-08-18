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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:06
stm написав: Долярчик написав:
... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції
Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:14
trololo написав: stm написав: Долярчик написав:
... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції
Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?
Слово jewelry используется только для красоты, основное приведи 5 друзей, получи какой-то откат из своих же денег. Леня Голубков: куплю жене сапоги...
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stm
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П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
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