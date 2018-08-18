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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:06
stm написав: Долярчик написав:
... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції
Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:14
trololo написав: stm написав: Долярчик написав:
... так я ще намацую більш ризиковішші інвестиції
Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?
Слово jewelry используется только для красоты, основное приведи 5 друзей, получи какой-то откат из своих же денег. Леня Голубков: куплю жене сапоги...
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stm
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:50
stm написав:
Леня Голубков: куплю жене сапоги...
... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько"
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:06
zzzzzz написав:
Это транзитные лица. Приезжают в Украину получают гражданство Украины и далее в ЕС.
Сначала они приезжают, открывают ФОП, получают вид на жительство. ФОП фиктивный, но налоги платит. Через 3 года они становятся гражданами Украины. Ну а потом безвиз, и здравствуй ЕС.
Есть еще схема с фиктивными браками.Помнишь громкое дело Пимаховой ?
а как эти люди отражаются в балансе населения Киева? Получили гражданство и +1 в табличку? Потом уехали, +1 в табличке осталось, а по факту -1, так?
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striped
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:06
бизнес-идея по мотивам.
честный ммм: просто пирамида. ничего не покупаем-продаем, никуда не вкладываем-выкладываем. просто собираем-раздаем бабло.
кто последний тот и папа
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plugatyrev
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:11
Долярчик пытается наи.@ТЬ КАЗИНО!!??? Смелый парень
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rusramzik
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:15
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Сорян, но само собой, кроме пшена, у нас развивается только строительство ТРЦ и вот, Уну, подбросил инсайд. Я ещё вот сейчас бусы и браслеты подгоню. Ойти на аутсорсе - это круто, конечно, типа очень продвинутых колл-центров, но на этом далеко не уедешь.
айти+сельхоз+руда+заробитчане - четыре столпа, на которых все стоит. строительство вне киева не занимает большую долю ввп. плюс дешевая гривна подстегнула мелкий экспорт. лично я в этом году условных "бусиков" украинского производства (китайской комплектухи в себестоимости до 15%) экспортировал на около 150к чистой выручки. так у меня ни офиса, ни фопа, ни счета.
Я бы на заробитчан не сильно рассчитывал: наши заробитчане - это не таджики, оставляющие дома жену с 10ю детьми. Для большинства наших заробитчан осесть окончательно и прекратить что-то присылать в Украину - вопрос нескольких лет.
В остальном согласен: бусы наше всьо. Буду с Вами конкурировать на внешнем рынке.
PS Судя по доходам бюджета, главный наш столп состоит из табачного дыма. Важный столп - прогонка xyйловского газа.
Украина - страна возможностей!
Только тут трололо может припеваючи жить на доходы от продажи бус белым господам, не платя ни копейки налогов, и при этом быть ярым патриотом.
Думаю что таким челам в той же Колумбии живется намного хуже - банально могут вальнуть на входе в магазин.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
Короче узнал интересный факт, в Украине существует секс туризм. Девушки приезжают в Киев в пятницу, снимают квартиру до воскресенья и занимаются проституцией. Приезжают из Житомира, Яготина, Пирятина и т.д. Круг примерно 120 км от Киева. И это не молоденькие девчушки, а уже барышни 25-30 лет. У некоторых дома мужья с детьми сидят в это время. Вот так вот. Мы уже как Тайланд.
Ооо, подкинь пару контактов, заинтересовал, шалунишка)))
#лендлордывизионеры
#рокетанастарте
обратите внимание, даже такой экстравагантный способ заработка никак не обойдется без лендлордов - очевидно что эти секс-туристки арендуют (уж не знаю - посуточно или долгосрочно вскладчину) вечную ценность - киевские квадратные метры.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:23
Долярчик написав: stm написав:
Леня Голубков: куплю жене сапоги...
... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько"
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
Долярчик, никого не слушай, живи своим умом!
Если у тебя все получилось в 2017, не смотря на скептиков, то почему сейчас должно не получиться????
Единственное замечание - на вкладе в 42$ ты много не заработаешь, как бы выгодно не было. Нужно резко увеличить инвестиции сейчас - ты все равно к этому прийдешь, но будет уже поздно (станешь последним в пирамиде), на этом и построена логика создателей. Тебе нужно ее переломать - в самом начале завести максимальную сумму (можно даже отдолжить у знакомых/родственников), четко получить свои +200% и без сомнений вывести. А дальше искать новую пирамиду и играть уже только на прирост.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25
stm написав: trololo написав: stm написав:
Да, Долярчик, мы в курсе. Именно при этом я начала понимать почему фондовому рынку Украины никогда не стать Варшавской биржей...
а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?
Слово jewelry используется только для красоты, основное приведи 5 друзей, получи какой-то откат из своих же денег. Леня Голубков: куплю жене сапоги...
Долярчик очень яркий представитель популяции, приведшей к власти Слуг народа. Каждый раз пробегая одним глазом его посты (после 3го или 4го их репоста) не перестаю восхищаться.
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airmax78
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