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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2545254625472548

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:29

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя.
Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))


Шо конкретно не так сделал Долярчик?

кому и кобыла невеста.
малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими.
переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол.
ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п.
а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)

Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли.
Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:32

  airmax78 написав:
  stm написав:
  trololo написав:а че это за шляпа? парить знакомым украшения за малый откат?

Слово jewelry используется только для красоты, основное приведи 5 друзей, получи какой-то откат из своих же денег. Леня Голубков: куплю жене сапоги...

Долярчик очень яркий представитель популяции, приведшей к власти Слуг народа. Каждый раз пробегая одним глазом его посты (после 3го или 4го их репоста) не перестаю восхищаться.

http://texty.org.ua/pg/article/newsmake ... rosti//url
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:35

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:

Ооо, подкинь пару контактов, заинтересовал, шалунишка)))

#лендлордывизионеры
#рокетанастарте


обратите внимание, даже такой экстравагантный способ заработка никак не обойдется без лендлордов - очевидно что эти секс-туристки арендуют (уж не знаю - посуточно или долгосрочно вскладчину) вечную ценность - киевские квадратные метры.

Я без сарказма твиттил. Лендлорды при любых раскладах в шоколаде. «Лишь бы не было войны»(с)
Был недавно в Амстердаме, бродил по кварталу красных фонарей и мысли как-то сами собой вернулись к Рыбальскому. Главное чтобы построили канал, а уж что будет продаваться за панорамными окнами первого этажа домов вдоль канала - уже придумали до нас.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:37

  Vlad442 написав:Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли.
Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.

В мене чванько поваги не викликає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлень: 16875
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:40

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:кому и кобыла невеста.
малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими.
переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол.
ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п.
а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)

Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли.
Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.

Какой из меня спекулянт? Я покупаю исключительно для себя. Продаю - вынужденно: если что-то пошло не так или что-то не подошло. А то, что я на этом что-то потерял или заработал - так это все чистая случайность.
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