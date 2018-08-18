Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Натаха, этот список не для тебя. Твой гуру Долярчик и Крюкова ))))
Шо конкретно не так сделал Долярчик?
кому и кобыла невеста. малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими. переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол. ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п. а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)
Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли. Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.
обратите внимание, даже такой экстравагантный способ заработка никак не обойдется без лендлордов - очевидно что эти секс-туристки арендуют (уж не знаю - посуточно или долгосрочно вскладчину) вечную ценность - киевские квадратные метры.
Я без сарказма твиттил. Лендлорды при любых раскладах в шоколаде. «Лишь бы не было войны»(с) Был недавно в Амстердаме, бродил по кварталу красных фонарей и мысли как-то сами собой вернулись к Рыбальскому. Главное чтобы построили канал, а уж что будет продаваться за панорамными окнами первого этажа домов вдоль канала - уже придумали до нас.
Vlad442 написав:Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли. Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.
В мене чванько поваги не викликає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:кому и кобыла невеста. малограмотный альфонс находит проню прокоповну, учителя с двумя высшими. переезжает во Львов в приймы, живёт много лет на шее у её родителей и копит на свой угол. ради этого накопления обрезает расходы, возит семью отдыхать на свою вонючую малую родину и т.п. а если и денег у родителей Прони отжал на первый взнос, то однозначно всё правильно сделал (с)
Доллярчик вызывает уважение тем, что это простой украинец, который мерзнет зимой на базаре, продавая что-то с небольшой прибылью. Экономит, откладывает, инвестирует в Украине, строит тут свои планы. Соль земли. Если вовремя не остановится и полезет дальше со своими "инвестициями", рискует превратиться в своего антагониста Аирмакса, который, после залета с прелестью, начинает примерять на себя костюм матерого спекулянта - пытаться делать деньги из воздуха (за счет лохов), забывая про основное - социальную функцию, делать мир лучше.
Какой из меня спекулянт? Я покупаю исключительно для себя. Продаю - вынужденно: если что-то пошло не так или что-то не подошло. А то, что я на этом что-то потерял или заработал - так это все чистая случайность.