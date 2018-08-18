Додано: Нед 15 гру, 2019 19:52

... от якраз прийла смс-ка під тему:



Информация от В2В!

Поздравляем Вас с праздником Святого Николая!

С 16 по 22 декабря, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8,2% в неделю.

Периодичность выплат:

Раз в месяц - 9 %

Раз в три месяца - 10%

Раз в полгода - 12%

Раз в год - 15%

Живите в достатке!

С уважением, В2В!