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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31
Долярчик написав:
... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько"
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32
investorkiev написав:
Украина - страна возможностей!
Только тут трололо может припеваючи жить на доходы от продажи бус белым господам, не платя ни копейки налогов, и при этом быть ярым патриотом.
Думаю что таким челам в той же Колумбии живется намного хуже - банально могут вальнуть на входе в магазин.
Смешно такое слышать от отъявленного днровца и запутинца
который убежал со своей криминально православной дыры имени суркова, плательщик налогов нашелся
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:11
hume написав: Долярчик написав:
... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько"
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
- це у них істерично-зависний сміх, що я їх зробив разом!
- Це ж так весело накупити доляра пА 27-26 і сидіти тепер з ним, дивлячись на табло пА 23,40 і дивлячись на Долярчика, який отак просто зробив їх разом - зайшовши влітку на 70% на гривнедепо!
п. с.
...а можна посилання, де п. Акурт сміється?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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