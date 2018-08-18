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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2546254725482549

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31

  Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" :)
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!

Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32

  investorkiev написав:Украина - страна возможностей!

Только тут трололо может припеваючи жить на доходы от продажи бус белым господам, не платя ни копейки налогов, и при этом быть ярым патриотом.

Думаю что таким челам в той же Колумбии живется намного хуже - банально могут вальнуть на входе в магазин.


Смешно такое слышать от отъявленного днровца и запутинца :) который убежал со своей криминально православной дыры имени суркова, плательщик налогов нашелся
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:11

  hume написав:
  Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" :)
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!

Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?

- це у них істерично-зависний сміх, що я їх зробив разом! :mrgreen:

- Це ж так весело накупити доляра пА 27-26 і сидіти тепер з ним, дивлячись на табло пА 23,40 і дивлячись на Долярчика, який отак просто зробив їх разом - зайшовши влітку на 70% на гривнедепо! :mrgreen:

п. с.
...а можна посилання, де п. Акурт сміється?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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