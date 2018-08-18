Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима... - так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" - але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима... - так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" - але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!
Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
- це у них істерично-зависний сміх, що я їх зробив разом!
- Це ж так весело накупити доляра пА 27-26 і сидіти тепер з ним, дивлячись на табло пА 23,40 і дивлячись на Долярчика, який отак просто зробив їх разом - зайшовши влітку на 70% на гривнедепо!
п. с. ...а можна посилання, де п. Акурт сміється?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
....ну ок, потерпіть ще трошки - я вже вчусь/намагаюсь переходити від писача до читача! ... але це не так легко, як я думав..... - форум затягує, як піраміди...... чи, навіть, прості депозити, але з класними %!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zzzzzz написав:Насчет переводов. Тут нужно четко разделять два потока. 1. Денежный поток от уже уехавших, там особого роста не будет, наоборот по мере пускания корней заграницей переводы будут падать.
2. Переводы от новой волны заробитчан. Ну тут я даже не знаю, если уедет еще пару миллионов чем это все закончится. Поначалу будет рост переводов, дальше судьба Эстонии, Таджикистана.
В Польше для среднестатистического гастрика проходит года 3, прежде чем он/она может пригласить семью на проживание (примерно год на получение карты, 2 года на получение права пригласить семью). Даже для обладателей blue card этот срок около года (но таких в общей массе процентов 5-10 всего). Основная волна свала была в 17-18 годах. Так что с 20-21 года потихоньку начнут перетягивать жен и детей. Хотя, потеря еще 500 тыс. трудоспособного населения не будет такой уж катастрофой.