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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2547254825492550>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31

  Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" :)
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!

Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32

  investorkiev написав:Украина - страна возможностей!

Только тут трололо может припеваючи жить на доходы от продажи бус белым господам, не платя ни копейки налогов, и при этом быть ярым патриотом.

Думаю что таким челам в той же Колумбии живется намного хуже - банально могут вальнуть на входе в магазин.


Смешно такое слышать от отъявленного днровца и запутинца :) который убежал со своей криминально православной дыры имени суркова, плательщик налогов нашелся
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:11

  hume написав:
  Долярчик написав:... але, навіть, в МММ, хто ввійшов на початках і встиг вискочити до розвалу..... - вискочив з шаленими грошима...
- так і тут..... - але тут трохи затягнулось(вже майже 1,5р) - і "кінець близько" :)
- але! - якщо почнуть ще й в росії відкривати свої магазини, то можна ще спробувати ризикнути на "кругленьку суму"!

Над тобой потешаются на всех ветках, а Акурт откровенно ржот.. Не надоело быть посмешищем?

- це у них істерично-зависний сміх, що я їх зробив разом! :mrgreen:

- Це ж так весело накупити доляра пА 27-26 і сидіти тепер з ним, дивлячись на табло пА 23,40 і дивлячись на Долярчика, який отак просто зробив їх разом - зайшовши влітку на 70% на гривнедепо! :mrgreen:

п. с.
...а можна посилання, де п. Акурт сміється?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:59

  hume написав:...Не надоело быть посмешищем?

черту по барабану.

зы. странное поведение модераторов. я, конечно, сам не ангел и давно заработал большущий бан, но этот жлоб вторую неделю пиарит здесь финансовую пирамиду и хоть бы хны
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:12

  Yuri_T написав:
  hume написав:...Не надоело быть посмешищем?

черту по барабану.

зы. странное поведение модераторов. я, конечно, сам не ангел и давно заработал большущий бан, но этот жлоб вторую неделю пиарит здесь финансовую пирамиду и хоть бы хны


Юра, так сайт Минфина официально рекламирует пирамиды ( кредитные союзы "рога и копыта" )

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:16

  Yuri_T написав:
  hume написав:...Не надоело быть посмешищем?

черту по барабану.

зы. странное поведение модераторов. я, конечно, сам не ангел и давно заработал большущий бан, но этот жлоб вторую неделю пиарит здесь финансовую пирамиду и хоть бы хны

Вероятно он в игноре даже у модераторов и они не видят его посты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:22

  airmax78 написав:Вероятно он в игноре даже у модераторов и они не видят его посты.


Ааа :lol: :lol: :lol: Ржу)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....ну ок, потерпіть ще трошки - я вже вчусь/намагаюсь переходити від писача до читача! :D
... але це не так легко, як я думав..... - форум затягує, як піраміди...... чи, навіть, прості депозити, але з класними %! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:40

будьте бдительны, граждане.
второй месяц слышу про этих гастролёров, но видео появилось только сейчас.

https://tk.media/news/v-kieve-poyavilis ... 2019-12-15
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:43

  zzzzzz написав:Насчет переводов.
Тут нужно четко разделять два потока.
1. Денежный поток от уже уехавших, там особого роста не будет, наоборот по мере пускания корней заграницей переводы будут падать.

2. Переводы от новой волны заробитчан. Ну тут я даже не знаю, если уедет еще пару миллионов чем это все закончится. Поначалу будет рост переводов, дальше судьба Эстонии, Таджикистана.

В Польше для среднестатистического гастрика проходит года 3, прежде чем он/она может пригласить семью на проживание (примерно год на получение карты, 2 года на получение права пригласить семью). Даже для обладателей blue card этот срок около года (но таких в общей массе процентов 5-10 всего). Основная волна свала была в 17-18 годах. Так что с 20-21 года потихоньку начнут перетягивать жен и детей. Хотя, потеря еще 500 тыс. трудоспособного населения не будет такой уж катастрофой.
Gastarbaiter
 
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