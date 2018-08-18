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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2547254825492550

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 277
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:52

Топливо ракеты

Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Какой из сценариев более реальный:
Поддержание спроса на бюджетное малометражное жилье из-за сжатия экономики и дальнейшего падения уровня жизни. Меньше людей >> меньше экономика >> эпоха неохрущей.
Или
Падение спроса на бюджетное жилье в целом из-за убыли работоспособного населения.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:59

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Насчет переводов.
Тут нужно четко разделять два потока.
1. Денежный поток от уже уехавших, там особого роста не будет, наоборот по мере пускания корней заграницей переводы будут падать.

2. Переводы от новой волны заробитчан. Ну тут я даже не знаю, если уедет еще пару миллионов чем это все закончится. Поначалу будет рост переводов, дальше судьба Эстонии, Таджикистана.

В Польше для среднестатистического гастрика проходит года 3, прежде чем он/она может пригласить семью на проживание (примерно год на получение карты, 2 года на получение права пригласить семью). Даже для обладателей blue card этот срок около года (но таких в общей массе процентов 5-10 всего). Основная волна свала была в 17-18 годах. Так что с 20-21 года потихоньку начнут перетягивать жен и детей. Хотя, потеря еще 500 тыс. трудоспособного населения не будет такой уж катастрофой.


Для пенсионного фонда это будет потеря навсегда . А пенсов в нашей стране много, и это огромная прослойка избирателей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:04

  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Какой из сценариев более реальный:
Поддержание спроса на бюджетное малометражное жилье из-за сжатия экономики и дальнейшего падения уровня жизни. Меньше людей >> меньше экономика >> эпоха неохрущей.
Или
Падение спроса на бюджетное жилье в целом из-за убыли работоспособного населения.

То не є секретом.
Німці з задоволенням візьмуть до себе на роботу українських інженерів, математиків, фізиків, хіміків.
Все одно їм тут некуй робити.
Хіба що плавити чавун, копати картоплю і чавити олію(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:08

  trololo написав:
  investorkiev написав:Украина - страна возможностей!

Только тут трололо может припеваючи жить на доходы от продажи бус белым господам, не платя ни копейки налогов, и при этом быть ярым патриотом.

Думаю что таким челам в той же Колумбии живется намного хуже - банально могут вальнуть на входе в магазин.


Смешно такое слышать от отъявленного днровца и запутинца :) который убежал со своей криминально православной дыры имени суркова, плательщик налогов нашелся

пан юрист Трололо продовжує отримувати субсидії і грітись теплом від сусідів???

  Yuri_T написав:
  hume написав:...Не надоело быть посмешищем?

черту по барабану.

зы. странное поведение модераторов. я, конечно, сам не ангел и давно заработал большущий бан, но этот жлоб вторую неделю пиарит здесь финансовую пирамиду и хоть бы хны

Гривенник? Хрєн з ним, ніхто на клоуна не звертає серйозної уваги.

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Трибека плохого не посоветует: Доллярчик, запрыгивай в "серебро" на все + заемные. Такой шанс нечасто выпадает - глупо им не воспользоваться. А 42 бакса гонять - это ни о чем. Хотя бы на 4200 зайди. Через 2 месяца перезайдешь на 8400, к середине 2020го - купишь еще одну квартирку. Хотя нафига - непонятно - сегодня и завтра лучше все доступные средства инвестировать в серебро.

Да, серебро сейчас явно недооценено, в 3 раза ниже чем в 80-м году. Только не мусор и не пирамиды, а реальное серебро в слитках.


Вам треба продати Долярчику своє срібло. І на виручені кошти купити безбалконну "гостінку" на Борщагівці чи ДВРЗ. Ні???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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