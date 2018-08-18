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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 278
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
92
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы думаете сколько нужно закрыть убыточных шахт и уволить шахтёров?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 01:47

  Унуноктий написав:Как вы думаете сколько нужно закрыть убыточных шахт и уволить шахтёров?

а сколько нужно уволить учителей, врачей, на сколько нужно урезать пенсии?..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:49

  Gastarbaiter написав:
  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?

Я бы не был в этом так уверен.у мну малая ходит на курсы немецкого в универ (Гете институт), там треть народа врачи и медсестры.Так одна из медсестер свалила после изучения курса А1.Писала, что работает в Западной Германии, там обеспечили служебным жильем,направили на курсы нем .языка.Чтоб работать в гермашке на условного поляка, который приехал туда на пару лет раньше немецкий нафиг не нужен.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 08:14

  Унуноктий написав:Как вы думаете сколько нужно закрыть убыточных шахт и уволить шахтёров?

Уноноктій, а ти в шахті працюєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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