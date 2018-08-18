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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как вы думаете сколько нужно закрыть убыточных шахт и уволить шахтёров?
Додано: Пон 16 гру, 2019 01:47
Додано: Пон 16 гру, 2019 06:49
Я бы не был в этом так уверен.у мну малая ходит на курсы немецкого в универ (Гете институт), там треть народа врачи и медсестры.Так одна из медсестер свалила после изучения курса А1.Писала, что работает в Западной Германии, там обеспечили служебным жильем,направили на курсы нем .языка.Чтоб работать в гермашке на условного поляка, который приехал туда на пару лет раньше немецкий нафиг не нужен.
Додано: Пон 16 гру, 2019 08:14
Уноноктій, а ти в шахті працюєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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