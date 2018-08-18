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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 278
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
92
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:39

  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:49

  Gastarbaiter написав:
  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?

Я бы не был в этом так уверен.у мну малая ходит на курсы немецкого в универ (Гете институт), там треть народа врачи и медсестры.Так одна из медсестер свалила после изучения курса А1.Писала, что работает в Западной Германии, там обеспечили служебным жильем,направили на курсы нем .языка.Чтоб работать в гермашке на условного поляка, который приехал туда на пару лет раньше немецкий нафиг не нужен.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:20

  shapo написав:
  investorkiev написав:Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.


Если речь о какой-нибудь Португалии то вполне признаются, да и в странах бывшего Ост-блока подтвердить не проблема


В Дейчляндии точно подтверждают. С нуля на врачей не учаться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Так что увидим в горизонте 2-3 года забитые окна. Даже в Кийове. Идем уверенно по пути Прибалтики.

Поляки работают по всей Европе. Есть в Польше забитые окна?
В Вильнюсе дешевле, чем в Виннице? Если нет, почему?
Vlad442
 
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