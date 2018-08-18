– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:04
Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:20
Налетай, торопись, покупай живопись!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:03
девочки, стартаните ветку про понауехов и резвитесь там, реально зае…..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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