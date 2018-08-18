– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:04
Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:20
Налетай, торопись, покупай живопись!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тем временем домик бьет хаи)
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
13. Проклятий не для всіх.
А от навпроти останнього можуть поставити галочку у фільтрі підбору, і хата просто не буде потрапляти в список.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:52
В аренде или продаже?
В аренде 13-ый. В продаже, если видовой, 24, если невидовой, примерно одинаково. Может 13-ый чуть лучше. Это в экономе. Аркада, например, 13-ый продает на 10-15% дороже.
В комфорте и более высоком классе 24.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:54
много нюансов, все индивидуально, куда вид с 13го например...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:21
Спасибо, хоть что то по теме. Тем более Никонова слушать весьма позновательно. Форум с некоторых пор читать просто невыносимо, видать от отсутствия идей
ПС
Сказал то, что я разделяю 100%
"Во всем мире набережные являются центром самой крутой недвижимости!"(с)
Поэтому меня не отпугивает даже левый берег, при условии 100% видовой квартиры вблизи Днепра. Жаль, что такого мало. Но при любых экономических условиях в стране эти квартиры будут мегаликвидные в продаже/аренде. Хотелось бы, видеть Кановские проекты на берегах Днепра, но пока увы, либо Кан на Нивках и заокружной, либо рогаикопыта на берегах Днепра.
АПД
Ещё он упомянул курс и то, что их себестоимость выросла на 13%. Если не ошибаюсь, то Кан с совсем недавних пор перешёл на гривневую стоимость метра. То есть не ждут скачков доллара, иначе не переходили бы.
Нравится его виденье ситуации в целом по реализации разных проектов. Упоминается Солнечная ривьера и поговорка "жадность приводит к бедности"
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