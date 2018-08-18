RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2542254325442545

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 278
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
92
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:04

Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;

https://www.youtube.com/watch?v=1DkHerS ... WbLOQAdgho
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 05.06.16
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:20

  kingkongovets написав:Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;

https://www.youtube.com/watch?v=1DkHerS ... WbLOQAdgho

Налетай, торопись, покупай живопись!
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 09.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еміграція та заробітчанство
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26109
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 6121 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тем временем домик бьет хаи)
0ptima
 
Повідомлень: 28
З нами з: 10.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4298
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1999 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?
13. Проклятий не для всіх.
А от навпроти останнього можуть поставити галочку у фільтрі підбору, і хата просто не буде потрапляти в список.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14968
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:52

  trololo написав:вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?

В аренде или продаже?
В аренде 13-ый. В продаже, если видовой, 24, если невидовой, примерно одинаково. Может 13-ый чуть лучше. Это в экономе. Аркада, например, 13-ый продает на 10-15% дороже.
В комфорте и более высоком классе 24.
Vlad442
 
Повідомлень: 5880
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:54

  trololo написав:вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?

много нюансов, все индивидуально, куда вид с 13го например...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 05.06.13
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:21

  kingkongovets написав:Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;

https://www.youtube.com/watch?v=1DkHerS ... WbLOQAdgho

Спасибо, хоть что то по теме. Тем более Никонова слушать весьма позновательно. Форум с некоторых пор читать просто невыносимо, видать от отсутствия идей

ПС
Сказал то, что я разделяю 100%
"Во всем мире набережные являются центром самой крутой недвижимости!"(с)

Поэтому меня не отпугивает даже левый берег, при условии 100% видовой квартиры вблизи Днепра. Жаль, что такого мало. Но при любых экономических условиях в стране эти квартиры будут мегаликвидные в продаже/аренде. Хотелось бы, видеть Кановские проекты на берегах Днепра, но пока увы, либо Кан на Нивках и заокружной, либо рогаикопыта на берегах Днепра.
АПД
Ещё он упомянул курс и то, что их себестоимость выросла на 13%. Если не ошибаюсь, то Кан с совсем недавних пор перешёл на гривневую стоимость метра. То есть не ждут скачков доллара, иначе не переходили бы.

Нравится его виденье ситуации в целом по реализации разных проектов. Упоминается Солнечная ривьера и поговорка "жадность приводит к бедности"
hume
 
Повідомлень: 6204
З нами з: 27.12.12
Подякував: 576 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2542254325442545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, kyk і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1732, 1733, 1734
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17337 2752714
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 17:23
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79638)
16.12.2019 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.