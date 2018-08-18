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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2543254425452546

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 278
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
92
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:14

  Первый написав:
trololo написав:вопрос экспертам, какой этаж в стене-человейнике будет более ликвидным, проклятый 13й или крайний 24 ?
13. Проклятий не для всіх.
А от навпроти останнього можуть поставити галочку у фільтрі підбору, і хата просто не буде потрапляти в список.
Всім процвітання!

Так это ж классно, когда по голове никто не ходит. Вы не представляете этот ад, когда сверху при***. Или в новостроях тоже крыши текут?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Или в новостроях тоже крыши текут?

не вчерашнее, но и не так давно
текут
https://youtu.be/Z-vF-KJsqtc?t=26
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:20

  shapo написав:[
А он почему-то забыл упомянуть что Республика в очередной раз остановлена, на Лесной новый проект заморожен до неизвестных времен и т.д..

При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.

Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.

Речь про участки шла в разрезе освоения прибрежных территорий, обустройства общественных зон, набережных и прочего.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:30

https://www.unn.com.ua/uk/news/1841650-u-kiyivmiskbudi-povidomili-pro-dzherela-finansuvannya-dobudovi-budinkiv-ukrbudu

Фінансування завершення будівництва житлових будинків компанії "Укрбуд" буде відбуватися за рахунок нерозподіленого прибутку компанії "Київміськбуд", також не виключена допомога держави. Про це заявив під час брифінгу в понеділок голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд "Ігор Кушнір, передає кореспондент УНН.

"Хочу відразу прибрати одне питання, яке дуже часто ставиться в інтернеті на наших сайтах - за який рахунок буде фінансуватися цей проект? Можу запевнити вас, що інвестори, які на сьогодні є у "Київміськбуду", жодним чином не будуть ображені", - сказав Кушнір.

Він запевнив, що грошові кошти цих інвесторів будуть спрямовані лише на їхні житлові комплекси.

"На сьогодні у компанії є нерозподілений прибуток, накопичений роками, але водночас ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів, і, одночасно, почали вести переговори з багатьма державними банками про кредитування для завершення цього процесу", - додав очільник компанії.

При цьому генеральний директор компанії "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода додав, що "в цих же комплексах надалі "Київміськбуд" буде розвивати нові черги".

"За рахунок цього, повертаючись до питання "за що буде добудовуватися", - за рахунок цього як раз і буде покритий той чи інший дефіцит, який є на сьогоднішній момент", - заявив він.

Нагадаємо, раніше "Київміськбуд" офіційно заявив про готовність добудувати будинки "Укрбуду".

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір пообіцяв, що компанія виконає взяті зобов'язання. Водночас він зазначив, що терміни реалізації та введення в експлуатацію житлових будинків будуть зміщуватися, адже сам процес передачі незавершених об'єктів займе певний час.

Як повідомляв УНН, державний концерн "Укрбуд" заявив про зупинку робіт на 26 об'єктах, 25 з яких житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:33

  hume написав:
  kingkongovets написав:Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:
– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;
– Состояние строительной отрасли в Киеве;
– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;

https://www.youtube.com/watch?v=1DkHerS ... WbLOQAdgho

Спасибо, хоть что то по теме. Тем более Никонова слушать весьма позновательно. Форум с некоторых пор читать просто невыносимо, видать от отсутствия идей

ПС
Сказал то, что я разделяю 100%
"Во всем мире набережные являются центром самой крутой недвижимости!"(с)

Поэтому меня не отпугивает даже левый берег, при условии 100% видовой квартиры вблизи Днепра. Жаль, что такого мало. Но при любых экономических условиях в стране эти квартиры будут мегаликвидные в продаже/аренде. Хотелось бы видеть Кановские проекты на берегах Днепра, но пока увы, либо Кан на Нивках и заокружной, либо рогаикопыта на берегах Днепра.
АПД
Ещё он упомянул курс и то, что их себестоимость выросла на 13%. Если не ошибаюсь, то Кан с совсем недавних пор перешёл на гривневую стоимость метра. То есть не ждут скачков доллара, иначе не переходили бы.

Нравится его виденье ситуации в целом по реализации разных проектов. Упоминается Солнечная ривьера и поговорка "жадность приводит к бедности"

Ну ККЦ может ударить себя кулаком в грудь и сказать, что давно говорил о мегаликвидности вида на воду) Я с его подачи сводил жену на просмотр в злощасную ривьеру. Теперь покоя нет) Но там у людей хотелки зашкаливают - видовое 2 и не подходи. А на фоне сегодняшних заверений КМБ о вводе СР до конца января в вайберчате просто истерика. Вангую 2,5 после получения сертификата. Санденс свернул удочки. 31 дом от УБл - цена полтора на видовое с неясными перспективами. На правый перешел смотреть видовые квартиры без воды - тоже грустно.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:35

  hume написав:При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.
Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.


Или мы о разных Республиках говорим
http://kievvlast.com.ua/text/vernost-tr ... a-ot-kan-1
или мои коллеги которых сняли с этого объекта не знают у кого они работают, у Никонова или Алиева.
Никонов хоть к Океан Плаза причастен или тоже нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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