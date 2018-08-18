Так это ж классно, когда по голове никто не ходит. Вы не представляете этот ад, когда сверху при***. Или в новостроях тоже крыши текут?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:14
Так это ж классно, когда по голове никто не ходит. Вы не представляете этот ад, когда сверху при***. Или в новостроях тоже крыши текут?
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не вчерашнее, но и не так давно
текут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:20
При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.
Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.
Речь про участки шла в разрезе освоения прибрежных территорий, обустройства общественных зон, набережных и прочего.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:30
Фінансування завершення будівництва житлових будинків компанії "Укрбуд" буде відбуватися за рахунок нерозподіленого прибутку компанії "Київміськбуд", також не виключена допомога держави. Про це заявив під час брифінгу в понеділок голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд "Ігор Кушнір, передає кореспондент УНН.
"Хочу відразу прибрати одне питання, яке дуже часто ставиться в інтернеті на наших сайтах - за який рахунок буде фінансуватися цей проект? Можу запевнити вас, що інвестори, які на сьогодні є у "Київміськбуду", жодним чином не будуть ображені", - сказав Кушнір.
Він запевнив, що грошові кошти цих інвесторів будуть спрямовані лише на їхні житлові комплекси.
"На сьогодні у компанії є нерозподілений прибуток, накопичений роками, але водночас ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів, і, одночасно, почали вести переговори з багатьма державними банками про кредитування для завершення цього процесу", - додав очільник компанії.
При цьому генеральний директор компанії "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода додав, що "в цих же комплексах надалі "Київміськбуд" буде розвивати нові черги".
"За рахунок цього, повертаючись до питання "за що буде добудовуватися", - за рахунок цього як раз і буде покритий той чи інший дефіцит, який є на сьогоднішній момент", - заявив він.
Нагадаємо, раніше "Київміськбуд" офіційно заявив про готовність добудувати будинки "Укрбуду".
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір пообіцяв, що компанія виконає взяті зобов'язання. Водночас він зазначив, що терміни реалізації та введення в експлуатацію житлових будинків будуть зміщуватися, адже сам процес передачі незавершених об'єктів займе певний час.
Як повідомляв УНН, державний концерн "Укрбуд" заявив про зупинку робіт на 26 об'єктах, 25 з яких житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:33
Ну ККЦ может ударить себя кулаком в грудь и сказать, что давно говорил о мегаликвидности вида на воду) Я с его подачи сводил жену на просмотр в злощасную ривьеру. Теперь покоя нет) Но там у людей хотелки зашкаливают - видовое 2 и не подходи. А на фоне сегодняшних заверений КМБ о вводе СР до конца января в вайберчате просто истерика. Вангую 2,5 после получения сертификата. Санденс свернул удочки. 31 дом от УБл - цена полтора на видовое с неясными перспективами. На правый перешел смотреть видовые квартиры без воды - тоже грустно.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:35
Или мы о разных Республиках говорим
или мои коллеги которых сняли с этого объекта не знают у кого они работают, у Никонова или Алиева.
Никонов хоть к Океан Плаза причастен или тоже нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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