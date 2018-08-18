hume написав:

kingkongovets написав: Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:

– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;

– Состояние строительной отрасли в Киеве;

– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;



https://www.youtube.com/watch?v=1DkHerS ... WbLOQAdgho Гость студии медиаплатформы НАШ с Ярославой Масловой – Игорь Никонов, основатель KAN Developement. Обсуждаемые темы:– "Укрбуд" приостановил строительство 26 объектов;– Состояние строительной отрасли в Киеве;– Влияние понижения куса доллара на украинский рынок недвижимости;

Спасибо, хоть что то по теме. Тем более Никонова слушать весьма позновательно. Форум с некоторых пор читать просто невыносимо, видать от отсутствия идейПССказал то, что я разделяю 100%"Во всем мире набережные являются центром самой крутой недвижимости!"(с)Поэтому меня не отпугивает даже левый берег, при условии 100% видовой квартиры вблизи Днепра. Жаль, что такого мало. Но при любых экономических условиях в стране эти квартиры будут мегаликвидные в продаже/аренде. Хотелось бы видеть Кановские проекты на берегах Днепра, но пока увы, либо Кан на Нивках и заокружной, либо рогаикопыта на берегах Днепра.АПДЕщё он упомянул курс и то, что их себестоимость выросла на 13%. Если не ошибаюсь, то Кан с совсем недавних пор перешёл на гривневую стоимость метра. То есть не ждут скачков доллара, иначе не переходили бы.Нравится его виденье ситуации в целом по реализации разных проектов. Упоминается Солнечная ривьера и поговорка "жадность приводит к бедности"