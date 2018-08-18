Додано: Пон 16 гру, 2019 17:07

shapo написав: hume написав: При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.

Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство. При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.



Или мы о разных Республиках говорим

http://kievvlast.com.ua/text/vernost-tr ... a-ot-kan-1

или мои коллеги которых сняли с этого объекта не знают у кого они работают, у Никонова или Алиева.

Никонов хоть к Океан Плаза причастен или тоже нет? Или мы о разных Республиках говоримили мои коллеги которых сняли с этого объекта не знают у кого они работают, у Никонова или Алиева.Никонов хоть к Океан Плаза причастен или тоже нет?

Оце новина. Коли зупинили жк республіка?Зи. З сусіднього форуму.Были в субботу, впечатление не однозначноеЦены от 1350 до 1700 за м2, планировки на мой взгляд не удачные (из тех что сейчас продают), либо окна выходят на школу-сад а это конкретный движ с самого утра и до познего вечера (как в Лико Граде сделали частную школу и вереница джипов с Кончи Заспы с утра до вечера у людей по факту двора нету, один транзит), либо мероприятия игры детей на стадионах (баскетбол тарабанит или орут на футболе) и так далее.... либо окна выходят на ТРЦ Лавина - где движняк круглосуточный.При этом- сдача дома через 2 года при входящей цене от 1 350 дол- нет утвержденного Детального Плана Територии (в отделе продаж говорят о частично утвержденном генеральном плане)))))) Девочки не понимают о чем говорят)))) - а как следствие что где и как будет НЕ ИЗВЕСТНО те покупаешь квартиру а что будет плюс минус 300 метров не известноКак то такРЕАЛЬНЫХ СКИДОК на Рождество НЕТУ - развод который называется клубная картаПлюсы:- близко метро, близко ТРЦ - все.Я чомусь ох...в.Не дай бог нам кредити під 10% річних.Всім процвітання!