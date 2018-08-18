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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 278
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
92
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Обычная куйня для Украины. Остопздила уже. Всё за счёт бюджета, а Мыкытась на буггати уезжает в закат

Похоже на договорнячок.
КГС мог бы пойти вслед за Укрбудом. А он бы потянул за собой Виталика, поскольку 80% КГС принадлежит городу. Но чтобы сохранить лицо, КГС выставили спасителем, а Виталик будет спасён.

Интересно, инвесторы Укрбуда будут давать показания следствию о том, что платили налом не по договору купли-продажи квартир?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:56

  Serg-ik написав:..
Интересно, инвесторы Укрбуда будут давать показания ..

Тут такая фигня получается, если зацепить покупателей УБ за нал, придется паравозиком и остальных привлечь, а это очень больно.
Сегодня была пресс-конференция КГС по поводу Укрбуда, там немного прояснили ситуацию. Немного.
Скоро на Ютуб :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:если зацепить покупателей УБ за нал, придется паравозиком и остальных привлечь, а это очень больно.

если дело будет открыто по Укрбуду, то по инвестору надо открывать отдельное дело. К тому же надо понимать -за что? Нарушение правил расчётов? Налом рассчитываться на большую сумму мимо банка-нельзя. Но для плательщика нет ответственности за это нарушение. А для юрлица -получателя и его руководителя-есть.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  hume написав:При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ.
Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.


Или мы о разных Республиках говорим
http://kievvlast.com.ua/text/vernost-tr ... a-ot-kan-1
или мои коллеги которых сняли с этого объекта не знают у кого они работают, у Никонова или Алиева.
Никонов хоть к Океан Плаза причастен или тоже нет?



Оце новина. Коли зупинили жк республіка?

Зи. З сусіднього форуму.


Были в субботу, впечатление не однозначное
Цены от 1350 до 1700 за м2, планировки на мой взгляд не удачные (из тех что сейчас продают), либо окна выходят на школу-сад а это конкретный движ с самого утра и до познего вечера (как в Лико Граде сделали частную школу и вереница джипов с Кончи Заспы с утра до вечера у людей по факту двора нету, один транзит), либо мероприятия игры детей на стадионах (баскетбол тарабанит или орут на футболе) и так далее.... либо окна выходят на ТРЦ Лавина - где движняк круглосуточный.
При этом
- сдача дома через 2 года при входящей цене от 1 350 дол
- нет утвержденного Детального Плана Територии (в отделе продаж говорят о частично утвержденном генеральном плане)))))) Девочки не понимают о чем говорят)))) - а как следствие что где и как будет НЕ ИЗВЕСТНО те покупаешь квартиру а что будет плюс минус 300 метров не известно
Как то так
РЕАЛЬНЫХ СКИДОК на Рождество НЕТУ - развод который называется клубная карта
Плюсы:
- близко метро, близко ТРЦ - все.



Я чомусь ох...в.

Не дай бог нам кредити під 10% річних.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:10

  Serg-ik написав:.. Налом рассчитываться на большую сумму мимо банка-нельзя. Но для плательщика нет ответственности за это нарушение. А для юрлица -получателя и его руководителя-есть.

Я вот даже не вникал - через ФФС можно или нет? Там весьма длинная простыня закона
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:17

Кличко представив новий проєкт Генерального плану Києва https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/16/654929/
тема кржн не дуже розкрита :roll:
і так, Кийов не резиновий:
За прогнозами, чисельність постійного населення через 20 років в Києві становитиме 3,8 млн осіб, тому, з огляду на великий попит на житло, передбачено будівництво 28,6 млн кв. м нового житла
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:30

Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/
Залишилося тільки дожити до тих часів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:35

  ihorkyiv написав:Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/
Залишилося тільки дожити до тих часів.

теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо.
усім процвітання
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:39

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/
Залишилося тільки дожити до тих часів.

теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо.
усім процвітання

а зависимых куда, за 101й км ?? :shock:
plugatyrev
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